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Vabastage kogu headus oma klaasi
Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks neist maksimaalselt mahla. Tänu sõelata disainile saab pärast mahla pressimist kõik detailid ühe minutiga puhtaks loputada.
MicroMasticating-tehnoloogia
Mustad
Tagasiside LED-märgutuledega
Täiendav filter
Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.
Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlu pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.</
Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.
Auhinnad
4.8
5-st
33
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Bognate
17/03/2018
Polska
Warto kupić
Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Gosiaa24
03/04/2017
Polska
Świetny zakup
Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Iwona1987
25/01/2017
Polska
Produkt, który warto mieć!
Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).