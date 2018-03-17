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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionPeenestav mahlapress

HR1896/70

4.8

| (33) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Vabastage kogu headus oma klaasi

Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks neist maksimaalselt mahla. Tänu sõelata disainile saab pärast mahla pressimist kõik detailid ühe minutiga puhtaks loputada.

Kuva kõik eelised

MicroMasticating-tehnoloogiaga pressitakse mahlaks kuni 90%* puuviljast

Vabastage kogu headus oma klaasi

  • MicroMasticating-tehnoloogia

  • Mustad

  • Tagasiside LED-märgutuledega

  • Täiendav filter

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlu pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.</

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-612378

Arvustused

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4.8

5-st

33

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2

17/03/2018

Polska

Polska

Warto kupić

Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

03/04/2017

Polska

Polska

Świetny zakup

Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

25/01/2017

Polska

Polska

Produkt, który warto mieć!

Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

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Lahtiütlused

  1. Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).