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Tootmine lõpetatud
Siidisem köögiviljasmuuti sekunditega
Sellel Philipsi Viva Collectioni kannmikseril on 600 W mootor, 2 l kann ja ProBlend 5 lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!
600 W
2-liitrine plastkann
filtri, peenestaja ja hakkijaga
ProBlend 5
Võimas 600 W mootor lihtsaks peenestamiseks ja segamiseks.
ProBlendi viieharuline tera tõhusaks segamiseks.
Seda purunemiskindlat plastkannu kasutades ei pea te kannu katkimineku pärast muretsema. Suures 2-liitrises kannus saab valmistada 1,5 liitrit smuutit.
4.6
5-st
58
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Kaupo
26/09/2015
Latvija
Laba ierīce, iesaku citiem.
Līdz šim blenderis darbojas nevainojami, sablenderējis ir visu kas man ir bijis vajadzīgs (biezzupas, saldējuma kokteiļi, smūtiji un cita veida kokteiļi) Viegls lietošanā un kopšanā, ātri un viegli nomazgājams pēc blenderēšanas. Lietoju ar prieku un varu ieteikt citiem.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection blenderis HR2162/90
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See arvustus tehti tootele Viva Collection blenderis HR2162/90
Rysz000
18/07/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2163/00 Blender
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2163/00 Blender
Lighthousekeeper
03/06/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Dobry produkt.
Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.
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See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR2162/90
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See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR2162/90
Võrreldes Philipsi Daily Collectioni kannmikseriga HR2100