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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionKannmikser

HR2166/00

4.6

| (58) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

Siidisem köögiviljasmuuti sekunditega

Sellel Philipsi Viva Collectioni kannmikseril on 600 W mootor, 2 l kann ja ProBlend 5 lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!

Kuva kõik eelised

Vähem tükke tänu ProBlend 5 tehnoloogiale*

Siidisem köögiviljasmuuti sekunditega

  • 600 W

  • 2-liitrine plastkann

  • filtri, peenestaja ja hakkijaga

  • ProBlend 5

Võimas 600 W mootor

Võimas 600 W mootor

Võimas 600 W mootor lihtsaks peenestamiseks ja segamiseks.

ProBlendi viieharuline tera tõhusaks segamiseks

ProBlendi viieharuline tera tõhusaks segamiseks

ProBlendi viieharuline tera tõhusaks segamiseks.

Suur purunemiskindel kann suuremas koguses smuutide valmistamiseks

Suur purunemiskindel kann suuremas koguses smuutide valmistamiseks

Seda purunemiskindlat plastkannu kasutades ei pea te kannu katkimineku pärast muretsema. Suures 2-liitrises kannus saab valmistada 1,5 liitrit smuutit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

58

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

1

26/09/2015

Latvija

Latvija

Laba ierīce, iesaku citiem.

Līdz šim blenderis darbojas nevainojami, sablenderējis ir visu kas man ir bijis vajadzīgs (biezzupas, saldējuma kokteiļi, smūtiji un cita veida kokteiļi) Viegls lietošanā un kopšanā, ātri un viegli nomazgājams pēc blenderēšanas. Lietoju ar prieku un varu ieteikt citiem.

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See arvustus tehti tootele Viva Collection blenderis HR2162/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection blenderis HR2162/90

18/07/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2163/00 Blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2163/00 Blender

03/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobry produkt.

Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR2162/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR2162/90

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi Daily Collectioni kannmikseriga HR2100