TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Jäätisemasin

Tootmine lõpetatud

Tugi

Jäätisemasin

HR2305/80

Jäätisemasin

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Koduköögi tarbeks mõeldud jäätisemasin kuni 1,2 liitrine pehme või 1 liitrine tahke jäätise valmistamiseks. Komplektis ka värviline retseptivoldik.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata