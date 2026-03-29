10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Toidu ettevalmistamine
Kõik seeriad
Jäätisemasin
Tootmine lõpetatud
Tugi
HR2305/80
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Koduköögi tarbeks mõeldud jäätisemasin kuni 1,2 liitrine pehme või 1 liitrine tahke jäätise valmistamiseks. Komplektis ka värviline retseptivoldik.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata