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Tootmine lõpetatud
Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
Võimsal Philipsi hakklihamasinal on tugev mootor, metallist lisamiskruvi, võimas nuga ja kaks hügieenilist roostevabast terasest sõela. Pärast hakkimist on masinat uuendusliku puhastusseadme abil lihtne puhastada.
450 W nimi-, 1700 W tõkestatud võimsus
2,7 kg/min
Must
2 peenestajat, 2 tarvikut
Kaks erineva suurusega vorstisarve võimaldab saavutada erinevaid tulemusi. 12 mm sobib peenemate ja 22 mm versioon jämedamate vorstide tegemiseks.
4.2
5-st
18
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė