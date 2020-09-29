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  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionHakklihamasin

HR2726/90

4.2

| (18) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

Võimsal Philipsi hakklihamasinal on tugev mootor, metallist lisamiskruvi, võimas nuga ja kaks hügieenilist roostevabast terasest sõela. Pärast hakkimist on masinat uuendusliku puhastusseadme abil lihtne puhastada.

Kuva kõik eelised

Ülitõhus mootor hakib 2,7 kg liha minutis

Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

  • 450 W nimi-, 1700 W tõkestatud võimsus

  • 2,7 kg/min

  • Must

  • 2 peenestajat, 2 tarvikut

Hakkimiskiirus kuni 2,7 kg liha ühe minutiga.

Hakkimiskiirus kuni 2,7 kg liha ühe minutiga.

Vorstisarved 12 mm (õhukesed) ja 22 mm (paksud)

Vorstisarved 12 mm (õhukesed) ja 22 mm (paksud)

Kaks erineva suurusega vorstisarve võimaldab saavutada erinevaid tulemusi. 12 mm sobib peenemate ja 22 mm versioon jämedamate vorstide tegemiseks.

Komplektis Kebbe lihapallide tegija

Komplektis Kebbe lihapallide tegija

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

18

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

2

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.