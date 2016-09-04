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  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega
  • Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionHakklihamasin

HR2728/40

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

Võimsal Philipsi hakklihamasinal on tugev mootor, metallist lisamiskruvi, võimas nuga ja kaks hügieenilist roostevabast terasest sõela. Pärast hakkimist on masinat uuendusliku puhastusseadme abil lihtne puhastada.

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Ülitõhus mootor hakib kuni 2,9 kg liha minutis

Eriti tõhus hakkimine, puhas sekunditega

  • 600 W nimi-, 2000 W tõkestatud võimsus

  • 2,9 kg/min

  • Valge

  • 2 peenestajat, 5 tarvikut

Hakkimiskiirus kuni 2,9 kg liha ühe minutiga

Hakkimiskiirus kuni 2,9 kg liha ühe minutiga

Lisasalv 4 köögiviljatrumliga

Lisasalv 4 köögiviljatrumliga

Komplektis jäme ja peenike riiv, viilutamistrummel ja kujundite lõikamise trummel.

Vorstisarved 12 mm (õhukesed) ja 22 mm (paksud)

Vorstisarved 12 mm (õhukesed) ja 22 mm (paksud)

Kaks erineva suurusega vorstisarve võimaldab saavutada erinevaid tulemusi. 12 mm sobib peenemate ja 22 mm versioon jämedamate vorstide tegemiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.