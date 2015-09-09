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  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
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  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55

Tootmine lõpetatud

Minimikser

HR2860/55

4.7

| (20) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Mugav ja lihtsalt kasutatav

Philipsi 400 ml kannuga 220 W mikser, kuivade ja märgade komponentide peenestaja, kaks kaanega nõud ning mugav juhtmehoidik.

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Kuiv- ja märgainete peenestajaga mikser

Mugav ja lihtsalt kasutatav

  • 220 W

  • 0,4-liitrine plastkann

  • filtri, peenestaja ja hakkijaga

  • Impulss

Märgainete peenestaja

Märgainete peenestaja

Tükeldage selle ainulaadse märgainete peenestajaga sibulat, küüslauku, ingverit ja tšillipipart.

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud

kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.

Peenestaja

Peenestaja

Jahvatage selle unikaalse külgeklõpsatatava peenestajaga kiiresti pähklid ja oad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

20

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

1

09/09/2015

Latvija

Latvija

Labs produkts par pieejamu cenu

Iegādājos Philips Mini blenderi kādus piecus gadus atpakaļ - viss kalpo joprojām lieliski. Tam komplektā nāk kokteiļu gatavojamā tvertne un divas smalcināmās tvertnes (sausiem un mitriem produktiem). Cena salīdzinot ar līdzīgiem produktiem ir ļoti laba, kalpošanas laiks teicams. Lietošanā tas ļoti ērts un dizaina ziņā pievilcīgs.

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See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blenderis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blenderis

10/11/2022

Polska

Polska

Świetne rozwiązanie

Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/80 Miniblender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/80 Miniblender

21/06/2016

Polska

Polska

Super

Mam ten blender kilka lat. Naprawdę jestem zadowolona. Zajmuje mało miejsca. Niestety niedawno duży dzbanek mi pękł i zastanawiam się czy można go dokupić. Dzieci codziennie robiły koktajle z różnych owoców, mielone były zioła, teraz mielę kawę :)

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See arvustus tehti tootele HR2860/55 Miniblender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2860/55 Miniblender

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.