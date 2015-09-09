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Tootmine lõpetatud
Mugav ja lihtsalt kasutatav
Philipsi 400 ml kannuga 220 W mikser, kuivade ja märgade komponentide peenestaja, kaks kaanega nõud ning mugav juhtmehoidik.
220 W
0,4-liitrine plastkann
filtri, peenestaja ja hakkijaga
Impulss
Tükeldage selle ainulaadse märgainete peenestajaga sibulat, küüslauku, ingverit ja tšillipipart.
kaks kaanega nõud, head säilitamiseks või kaasa võtmiseks.
Jahvatage selle unikaalse külgeklõpsatatava peenestajaga kiiresti pähklid ja oad.
4.7
5-st
20
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
ZaneR
09/09/2015
Latvija
Labs produkts par pieejamu cenu
Iegādājos Philips Mini blenderi kādus piecus gadus atpakaļ - viss kalpo joprojām lieliski. Tam komplektā nāk kokteiļu gatavojamā tvertne un divas smalcināmās tvertnes (sausiem un mitriem produktiem). Cena salīdzinot ar līdzīgiem produktiem ir ļoti laba, kalpošanas laiks teicams. Lietošanā tas ļoti ērts un dizaina ziņā pievilcīgs.
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See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blenderis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Mini blenderis
ZiGiLady
10/11/2022
Polska
Świetne rozwiązanie
Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/80 Miniblender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/80 Miniblender
gocha26
21/06/2016
Polska
Super
Mam ten blender kilka lat. Naprawdę jestem zadowolona. Zajmuje mało miejsca. Niestety niedawno duży dzbanek mi pękł i zastanawiam się czy można go dokupić. Dzieci codziennie robiły koktajle z różnych owoców, mielone były zioła, teraz mielę kawę :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Miniblender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2860/55 Miniblender