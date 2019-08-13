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Kvaliteetne toode, mis võimaldab valmistada paremat toitu ja muudab erinevate toiduainete avastamise lihtsamaks.
900 W
ProBlend 6
2-liitrine klaaskann
ProBlend 6 tehnoloogia paremaks peenestamiseks ja segamiseks
Võimas 900 W mootor peenestamiseks ja lihtsaks segamiseks.
Valige sobiv seadistus ja peenestage koostisosi erinevatel kiirustel erinevate tasemeteni.
4.9
5-st
48
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Koktajl
13/08/2019
Polska
Super
Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR3553/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR3553/00
jurek22
19/10/2018
Polska
Łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3556/00 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3556/00 Blender
Milusia
12/07/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Pojemny, solidny, wydajny i szybki.
Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3555/00 Blender
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3555/00 Blender