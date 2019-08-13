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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionKannmikser

HR3555/00

4.9

| (48) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

Rohkem tervislikke smuutisid

Kvaliteetne toode, mis võimaldab valmistada paremat toitu ja muudab erinevate toiduainete avastamise lihtsamaks.

Kuva kõik eelised

Tarbige iga päev rohkem puu- ja köögivilju

Rohkem tervislikke smuutisid

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • 2-liitrine klaaskann

ProBlend 6 tehnoloogia paremaks peenestamiseks

ProBlend 6 tehnoloogia paremaks peenestamiseks

ProBlend 6 tehnoloogia paremaks peenestamiseks ja segamiseks

Võimas 900 W mootor

Võimas 900 W mootor peenestamiseks ja lihtsaks segamiseks.

Valitav kiirus pehmete ja kõvade koostisosade jaoks

Valitav kiirus pehmete ja kõvade koostisosade jaoks

Valige sobiv seadistus ja peenestage koostisosi erinevatel kiirustel erinevate tasemeteni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

48

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2
1

13/08/2019

Polska

Polska

Super

Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR3553/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender Viva Collection HR3553/00

19/10/2018

Polska

Polska

Łatwy w obsłudze

Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3556/00 Blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3556/00 Blender

12/07/2018

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Pojemny, solidny, wydajny i szybki.

Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3555/00 Blender

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR3555/00 Blender

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.