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Tootmine lõpetatud
Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
See Philipsi köögikombain on kompaktne, kolm ühes komplekt 2 l nõu, kannmikseri ja peenestiga. Lisaks on sel neli roostevabast terasest ketast, mis võimaldavad teil valmistada erinevaid lemmikretsepte. Tarvikute hoidik kuulub komplekti.
750-vatine
Kompaktne kolm ühes komplekt
2 l nõu
Tarvikud enam kui 28 ülesande jaoks
Sellel Philipsi köögikombainil on võimas kahe kiirusega mootor ja impulssrežiim, mille abil saate valmistada kõiki oma lemmiktoite.
PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!
Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks; roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks; erinevad kettad viilutamise ja riivimise jaoks; purunemiskindel 1 l kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks; emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada nt vahukoort ja majoneesi; veski nt kohviubade jahvatamise jaoks.
4.5
5-st
76
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
rima
29/10/2014
Lietuva
funkcionalus, tyliai veikiantis, kompaktiškas
Įsigijau neseniai, tačiau esu labai patenkinta, prietaisas nedidelis todėl lengvai radau nuolatinę vietą virtuvėje ant stalo, veikia tyliai, supjaustė daržoves greitai ir gerai, nepalikdamas nepjaustytų gabalėlių. Kol kas neatsidžiaugiu jį įsigijusi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas
damian31
04/05/2017
Polska
Bardzo dobry produkt za przystępną cenę
Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Ewelal77
17/12/2015
Polska
Super robot
[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny