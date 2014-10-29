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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionKöögikombain

HR7762/90

4.5

| (76) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

See Philipsi köögikombain on kompaktne, kolm ühes komplekt 2 l nõu, kannmikseri ja peenestiga. Lisaks on sel neli roostevabast terasest ketast, mis võimaldavad teil valmistada erinevaid lemmikretsepte. Tarvikute hoidik kuulub komplekti.

Kuva kõik eelised

Valmistage kodus kooke, gratääne, salateid ja muud

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

  • 750-vatine

  • Kompaktne kolm ühes komplekt

  • 2 l nõu

  • Tarvikud enam kui 28 ülesande jaoks

750-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks

750-vatine mootor töötlemise tõhustamiseks

Sellel Philipsi köögikombainil on võimas kahe kiirusega mootor ja impulssrežiim, mille abil saate valmistada kõiki oma lemmiktoite.

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChopi tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaina segamiseks!

Tarvikud täidavad kergelt üle 28 ülesande

Tarvikud täidavad kergelt üle 28 ülesande

Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks; roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks; erinevad kettad viilutamise ja riivimise jaoks; purunemiskindel 1 l kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks; emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada nt vahukoort ja majoneesi; veski nt kohviubade jahvatamise jaoks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

76

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

29/10/2014

Lietuva

Lietuva

funkcionalus, tyliai veikiantis, kompaktiškas

Įsigijau neseniai, tačiau esu labai patenkinta, prietaisas nedidelis todėl lengvai radau nuolatinę vietą virtuvėje ant stalo, veikia tyliai, supjaustė daržoves greitai ir gerai, nepalikdamas nepjaustytų gabalėlių. Kol kas neatsidžiaugiu jį įsigijusi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas

04/05/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt za przystępną cenę

Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

17/12/2015

Polska

Polska

Super robot

[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.