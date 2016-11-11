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Tootmine lõpetatud
Konkurentsitud tulemused oodatust lihtsamalt
Tutvustame uhiuut Philipsi köögimasinat: konkurentsitu jõudlus ja mitmekülgsus oodatust lihtsamalt!
900 W, kompaktne
4l metallnõu
Lihtne neli-ühes ülesseadmine
Võimas 900 W mootor tagab alati konkurentsitud tulemused.
Planetaarne segamine võimaldab sõtkumise, segamise ja vahustamise tarvikutel liikuda lihtsa ringi asemel edasi ja tagasi, jõudes nii nõu kõigisse nurkadesse ja andes tulemuseks ühtlaselt ja põhjalikult segatud koostisained.
Suur ja tugev 4l metallnõu võimaldab mugavalt segada kuni 1300g tainast, nii et saate korraga valmistada kuni neli 12-tollist pitsat või kaks pätsi leiba. Metallkäepide muudab kandmise ja valamise lihtsaks. Pritsmekaitse väldib kasutamise ajal pritsmete teket.
4.8
5-st
15
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Piter71
11/11/2016
Polska
Super. Polecam.
Jeśli ktoś lubi bawić się w kuchni to naprawdę warto nabyć taki robot!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
kika5
04/12/2015
Polska
Ten produkt jest rewelacyjny
Philips Avance Collection Robot planetarny jest urządzeniem, o którym zawsze marzyłam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
XXXX321
06/11/2015
Polska
Jest super
ROBOT JEST ZGRABNY I MA WSYSTKO CO POTRZEBA JEST CICHY,
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny