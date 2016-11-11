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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionKöögimasinad

HR7954/00

4.8

| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Konkurentsitud tulemused oodatust lihtsamalt

Tutvustame uhiuut Philipsi köögimasinat: konkurentsitu jõudlus ja mitmekülgsus oodatust lihtsamalt!

Kuva kõik eelised

Koogid, leivad, pitsa, küpsised, smuutid, supid ja muu

Konkurentsitud tulemused oodatust lihtsamalt

  • 900 W, kompaktne

  • 4l metallnõu

  • Lihtne neli-ühes ülesseadmine

Võimas 900 W mootor tagab alati konkurentsitud tulemused.

Võimas 900 W mootor tagab alati konkurentsitud tulemused.

Võimas 900 W mootor tagab alati konkurentsitud tulemused.

Planetaarne segamine tagab põhjalikult segatud koostisained

Planetaarne segamine tagab põhjalikult segatud koostisained

Planetaarne segamine võimaldab sõtkumise, segamise ja vahustamise tarvikutel liikuda lihtsa ringi asemel edasi ja tagasi, jõudes nii nõu kõigisse nurkadesse ja andes tulemuseks ühtlaselt ja põhjalikult segatud koostisained.

4l metallnõu mahutab kuni 1300g tainast

4l metallnõu mahutab kuni 1300g tainast

Suur ja tugev 4l metallnõu võimaldab mugavalt segada kuni 1300g tainast, nii et saate korraga valmistada kuni neli 12-tollist pitsat või kaks pätsi leiba. Metallkäepide muudab kandmise ja valamise lihtsaks. Pritsmekaitse väldib kasutamise ajal pritsmete teket.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

11/11/2016

Polska

Polska

Super. Polecam.

Jeśli ktoś lubi bawić się w kuchni to naprawdę warto nabyć taki robot!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

04/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest rewelacyjny

Philips Avance Collection Robot planetarny jest urządzeniem, o którym zawsze marzyłam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

06/11/2015

Polska

Polska

Jest super

ROBOT JEST ZGRABNY I MA WSYSTKO CO POTRZEBA JEST CICHY,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.