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21
p
Päevad
19
t
Tunnid
21
m
Minutid
28
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Hoiab teie pardli justkui uuena
SmartClean süsteemi puhastuskassett võimaldab teil oma pardlit mugavalt puhastada, õlitada ja selle kasutusiga pikendada - et saaksite iga päev tunda, justkui raseeriksite uhiuue pardliga!
Kahene komplekt
Puhastab
Määrib
Uuendab
Kahe filtri süsteem puhastab raseerija karvadest, vahust ja geelist. Ainulaadne topeltfilter ei lase karvadel raseerimispeadesse koguneda, aidates nii säilitada raseerija suurepärase jõudluse.
Tõhusa määrimise süsteem vähendab raseerimispeade ja -terade hõõrdumist ja kulumist, aidates nii teie raseerijat niimoodi kauem uuena hoida.
Tänu kahe filtri süsteemile ja tõhusale määrimisfunktsioonile on teie raseerija 10 korda puhtam kui siis, kui puhastaksite seda üksnes veega