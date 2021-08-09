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Tootmine lõpetatud

Puhastuskassett

JC302/50

5

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Hoiab teie pardli justkui uuena

SmartClean süsteemi puhastuskassett võimaldab teil oma pardlit mugavalt puhastada, õlitada ja selle kasutusiga pikendada - et saaksite iga päev tunda, justkui raseeriksite uhiuue pardliga!

Kuva kõik eelised

Kõigile SmartClean süsteemidele

Hoiab teie pardli justkui uuena

  • Kahene komplekt

  • Puhastab

  • Määrib

  • Uuendab

Kahe filtri süsteem puhastab raseerija karvadest, vahust ja geelist

Kahe filtri süsteem puhastab raseerija karvadest, vahust ja geelist. Ainulaadne topeltfilter ei lase karvadel raseerimispeadesse koguneda, aidates nii säilitada raseerija suurepärase jõudluse.

Tõhusa määrimise funktsioon aidab vähendada terade hõõrdumist ja kulumist

Tõhusa määrimise funktsioon aidab vähendada terade hõõrdumist ja kulumist

Tõhusa määrimise süsteem vähendab raseerimispeade ja -terade hõõrdumist ja kulumist, aidates nii teie raseerijat niimoodi kauem uuena hoida.

Puhatab kuni 10 korda paremini kui vesi

Puhatab kuni 10 korda paremini kui vesi

Tänu kahe filtri süsteemile ja tõhusale määrimisfunktsioonile on teie raseerija 10 korda puhtam kui siis, kui puhastaksite seda üksnes veega

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Koostis - English (US)

  • PDF fail, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.