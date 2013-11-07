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Tootmine lõpetatud
MCD183/12
Helist haaratud
Philips DVD komponentmikrosüsteemiga võite kinolaadses, ruumi täitvas helis kindel olla. 100 W RMS väljundvõimsusega kõlarisüsteemi abil tunnetate iga heliefekti. Seadmel on ka USB Direct fotode kuvamiseks ja muusika esitamiseks.
100 W
Basskõlar
Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.
Täiskaadrilaotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituarvulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamat pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.
Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.
3.6
5-st
11
Auhinnad
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Gary
25/04/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.