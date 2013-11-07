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Tootmine lõpetatud

DVD komponentmikrosüsteem

MCD183/12

3.6

| (11) Auhinnad

Helist haaratud

Philips DVD komponentmikrosüsteemiga võite kinolaadses, ruumi täitvas helis kindel olla. 100 W RMS väljundvõimsusega kõlarisüsteemi abil tunnetate iga heliefekti. Seadmel on ka USB Direct fotode kuvamiseks ja muusika esitamiseks.

Kuva kõik eelised

Lõõgastuge hea muusika ja filmidega

Helist haaratud

  • 100 W

  • Basskõlar

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Täiskaadrilaotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituarvulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamat pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.

Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

11

Auhinnad

3

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.