Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.