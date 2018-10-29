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MCD395/12
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Philipsi uus, viimase peal klassikalise disainiga kaks-ühes DVD-mikrosüsteem, mis suudab taasesitada DVD-, WMA-CD- ja MP3-CD-vormingut, võimaldab teil püsida kursis kõige uue ja moodsaga. Lõõgastuge lemmikmuusika ja -filmide saatel. Kodune meelelahutus on nüüdsest eriline sündmus.
100 W
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.
Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.
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