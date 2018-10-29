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Tootmine lõpetatud

Klassikaline DVD-mikrosüsteem

MCD395/12

Helist haaratud

Philipsi uus, viimase peal klassikalise disainiga kaks-ühes DVD-mikrosüsteem, mis suudab taasesitada DVD-, WMA-CD- ja MP3-CD-vormingut, võimaldab teil püsida kursis kõige uue ja moodsaga. Lõõgastuge lemmikmuusika ja -filmide saatel. Kodune meelelahutus on nüüdsest eriline sündmus.

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Lõõgastuge hea muusika ja filmidega

Helist haaratud

  • 100 W

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

USB Direct muusika ja fotode esitamiseks

USB Direct muusika ja fotode esitamiseks

Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.