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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Cube

MCM103B/12

Helist haaratud

Nautige lemmik-CD-sid ja kaasaskantavat muusikamängijat just nii, nagu teile meeldib. Philipsi mikromuusikasüsteem Cube esitab CD-sid ja muudki ning sel on ka USB Direct kantavate seadmete mängimiseks. Kompaktne disain mahub kõikjale ja sobib kõigi elustiilidega.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Tehnilised andmed

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