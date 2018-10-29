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MCM103B/12
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Nautige lemmik-CD-sid ja kaasaskantavat muusikamängijat just nii, nagu teile meeldib. Philipsi mikromuusikasüsteem Cube esitab CD-sid ja muudki ning sel on ka USB Direct kantavate seadmete mängimiseks. Kompaktne disain mahub kõikjale ja sobib kõigi elustiilidega.
Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.
Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.
Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.
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