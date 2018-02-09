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Tootmine lõpetatud
Lõõgastuge suurepärase muusikaga
Nautige tõeliselt kompaktse ja stiilse Philipsi mikrohelisüsteemi Classic MCM1120/12 fantastilist heli. Kuulake oma lemmikmuusikat MP3-CD-delt või USB-otseesituse kaudu, rikastatuna dünaamilise bassivõimendiga.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kassettmakk
10 W
Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM1120 Класическа микро озвучителна система