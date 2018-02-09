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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

MCM1120/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Nautige tõeliselt kompaktse ja stiilse Philipsi mikrohelisüsteemi Classic MCM1120/12 fantastilist heli. Kuulake oma lemmikmuusikat MP3-CD-delt või USB-otseesituse kaudu, rikastatuna dünaamilise bassivõimendiga.

Kuva kõik eelised

selle kompaktse helisüsteemi abil

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kassettmakk

  • 10 W

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.

Automaatse peatamisega kassettmakk

Kompaktne disain

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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