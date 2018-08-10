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Tootmine lõpetatud
Lõõgastuge suurepärase muusika saatel
USB Directi ja MP3 Linki kaudu saate kuulata kõiki oma kaasaskantavasse muusikaseadmesse salvestatud lemmikpalu. Philipsi mikrohelisüsteem MCM2000/12 mängib ka MP3-CD-sid, WMA-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.
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soovitab seda toodet
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
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See arvustus tehti tootele MCM2000 Микро музикална система
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
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See arvustus tehti tootele MCM2000 Microsistem muzical
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See arvustus tehti tootele MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
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See arvustus tehti tootele MCM2000 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2000 Mikrowieża