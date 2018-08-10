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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM2000/12

4.7

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

USB Directi ja MP3 Linki kaudu saate kuulata kõiki oma kaasaskantavasse muusikaseadmesse salvestatud lemmikpalu. Philipsi mikrohelisüsteem MCM2000/12 mängib ka MP3-CD-sid, WMA-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.

Kuva kõik eelised

selle kompaktse helisüsteemi abil

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

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See arvustus tehti tootele MCM2000 Микро музикална система

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2000 Microsistem muzical

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

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See arvustus tehti tootele MCM2000 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2000 Mikrowieża

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.