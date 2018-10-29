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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM2050/12

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Nautige muusikat mitmest allikast. MP3 Linki ja USB Directi kaudu saate kuulata MP3-CD-sid, raadiot ning kaasaskantavatele muusikaseadmetele salvestatud lugusid. Philipsi mikrohelisüsteem MCM2050/12 kaunistab iga kodu – seda nii lauale kui ka seinale paigutatuna.

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Helist haaratud

Helisüsteem, mis sobib teie koju

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Väljundvõimsus 20 W RMS

Väljundvõimsus 20 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 20 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

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