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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

MCM205/12

4.3

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele mikromuusikasüsteemile. Esitage oma lemmikmuusikat MP3- või WMA-failina otse USB-mäluseadmest või MP3-lingi kaudu. Elegantse disainiga kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • Mootoriga CD-luuk

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Positiivsed omadused

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic

Kasutamise kuupäev 2017-12-16

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic

Kasutamise kuupäev 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic

16/08/2014

Polska

Polska

DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW

Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic

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