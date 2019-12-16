30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Helist haaratud
Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele mikromuusikasüsteemile. Esitage oma lemmikmuusikat MP3- või WMA-failina otse USB-mäluseadmest või MP3-lingi kaudu. Elegantse disainiga kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.
Mootoriga CD-luuk
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
4.3
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
m123ej
16/12/2019
Polska
Fajna wieża
Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.
Positiivsed omadused
głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic
Kasutamise kuupäev 2017-12-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic
Kasutamise kuupäev 2017-12-16
ewa251
18/12/2013
Polska
Mały ale ma wielką moc:)
Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic
marcin2515
16/08/2014
Polska
DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW
Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM205 Mikrowieża Classic