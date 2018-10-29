Helist haaratud

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele mikromuusikasüsteemile. Esitage oma lemmikmuusikat MP3- või WMA-failina otse USB-mäluseadmest või MP3-lingi kaudu. Elegantse disaini ja puidust viimistlusega kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.