30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Lisage oma lugudele võimsust
USB Directi ja helisisendi, MP3-CD ja CD-R/RW kaudu saate selle Philipsi mikrosüsteemiga kuulata kõiki oma lemmikpalu. 70 W maksimaalne väljundvõimsus ja Bass Reflexi kõlarid edastavad üheskoos võimsat heli ja dramaatilist bassi.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
4.7
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ksionc
31/01/2017
Polska
Kinnitatud ostja
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża
KachnaK
24/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża
sandrzej23
24/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża