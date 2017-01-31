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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM2350/12

4.7

| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lisage oma lugudele võimsust

USB Directi ja helisisendi, MP3-CD ja CD-R/RW kaudu saate selle Philipsi mikrosüsteemiga kuulata kõiki oma lemmikpalu. 70 W maksimaalne väljundvõimsus ja Bass Reflexi kõlarid edastavad üheskoos võimsat heli ja dramaatilist bassi.

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Lisage oma lugudele võimsust

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

31/01/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM2350 Mikrowieża

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.