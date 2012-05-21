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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM3000/12

3.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Külluslik ja võimas heli

Moodne Philipsi mikromuusikasüsteem MCM3000/12 loob wOOx-tehnoloogia abil meeleolu oma täpse ja võimsa bassiheliga. Ühendage seade USB Directi kaudu või esitage CD-sid või MP3-CD-sid ning nautige pakutavat külluslikku heli.

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Helist haaratud

Külluslik ja võimas heli

  • 100 W

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

Kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks

Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades basskõlaritega ühendatult üldist heli.

wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

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See arvustus tehti tootele MCM3000 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM3000 Hudební mikrosystém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM3000 Hudební mikrosystém

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.