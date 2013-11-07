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Tootmine lõpetatud

Komponent-mikromuusikasüsteem

MCM302/12

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Nautige rikkalikku heli Philipsi komponent-mikromuusikasüsteemiga. Taasesitage lemmikuid oma kaasaskantava muusika seast USB Directi või MP3 lingi kaudu. Digital Sound Control optimeerib teie muusikastiili sätteid. Stiilne disain ja kvaliteetsed kõlarid.

Kuva kõik eelised

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • 50 W

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM302 Komponentowa mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM302 Komponentowa mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM302 Komponentowa mikrowieża

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.