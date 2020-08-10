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Tootmine lõpetatud
Rikkalik heli kompaktse kujunduse juures
Looduna otseselt neile, kes hindavad tipptasemel stiili ja tehnoloogiat, kiirgab Philips MCM710 silmapaistvat tööd ja kvaliteeti. Nautige MP3/WMA muusikat oma kaasaskantavast mängijast koos USB Directi taasesitusega.
MP3/WMA-CD taasesitus
USB Direct
Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Positiivsed omadused
Kompaktne, hea heli, töökindel
Negatiivsed omadused
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Kasutamise kuupäev 2018-08-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Kasutamise kuupäev 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem