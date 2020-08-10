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Tootmine lõpetatud

Hi-Fi mikrosüsteem

MCM710/12

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Rikkalik heli kompaktse kujunduse juures

Looduna otseselt neile, kes hindavad tipptasemel stiili ja tehnoloogiat, kiirgab Philips MCM710 silmapaistvat tööd ja kvaliteeti. Nautige MP3/WMA muusikat oma kaasaskantavast mängijast koos USB Directi taasesitusega.

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USB Directi taasesitusega

Rikkalik heli kompaktse kujunduse juures

  • MP3/WMA-CD taasesitus

  • USB Direct

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

20 programmeeritava jaamaga digitaalhäälestus lisamugavuseks

20 programmeeritava jaamaga digitaalhäälestus lisamugavuseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Elegantsed puitviimistlusega kõlarid

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Positiivsed omadused

Kompaktne, hea heli, töökindel

Negatiivsed omadused

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Kasutamise kuupäev 2018-08-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Kasutamise kuupäev 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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