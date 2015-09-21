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Helist haaratud
Laske audiofiilidele sobiva kvaliteediga helil end kaasa haarata, kasutades Philipsi siidkupliga kõrgsageduskõlariga komponent-hi-fi süsteemi. Lisaks täiustavad elegantsed puidust kõlarid ja alumiiniumkorpus heli kvaliteeti, tagades samas ka täpsuse ja kontrolli.
Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar
60 W
Valatud alumiinium on kerge ja talub ka kõrgemaid temperatuure, see on tugev ja jäik ning roostele vastupidav.
Disainitud komponentidega mikrosüsteemil on nelja kolmnurkse jalaga alus. See takistab vibratsioonist, ülekuumenemisest ning võimendi ja CD-mängija tekitatud elektromagnetilistest häiretest tingitud helimoonutusi. Tulemuseks on ühtlane ja suurepärane heli.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
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5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
JLynx
21/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi