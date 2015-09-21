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Tootmine lõpetatud

Heritage AudioKomponent-Hi-Fi-süsteem

MCM770/12

4.7

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Laske audiofiilidele sobiva kvaliteediga helil end kaasa haarata, kasutades Philipsi siidkupliga kõrgsageduskõlariga komponent-hi-fi süsteemi. Lisaks täiustavad elegantsed puidust kõlarid ja alumiiniumkorpus heli kvaliteeti, tagades samas ka täpsuse ja kontrolli.

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Nautige tippkvaliteediga muusikat

Helist haaratud

  • Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar

  • 60 W

Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Valatud alumiinium on kerge ja talub ka kõrgemaid temperatuure, see on tugev ja jäik ning roostele vastupidav.

Tipptasemel komponendid ja alus

Tipptasemel komponendid ja alus

Disainitud komponentidega mikrosüsteemil on nelja kolmnurkse jalaga alus. See takistab vibratsioonist, ülekuumenemisest ning võimendi ja CD-mängija tekitatud elektromagnetilistest häiretest tingitud helimoonutusi. Tulemuseks on ühtlane ja suurepärane heli.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.