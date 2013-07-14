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Tootmine lõpetatud

Heritage AudioKomponent-Hi-Fi-süsteem

MCM906/12

3.5

| (2) Auhinnad

Helist haaratud

Laske audiofiilidele sobiva kvaliteediga helil end kaasa haarata, kasutades Philipsi siidkupliga kõrgsageduskõlariga komponent-hi-fi süsteemi. Lisaks täiustavad elegantsed puidust kõlarid ja alumiiniumkorpus heli kvaliteeti, tagades samas ka täpsuse ja kontrolli.

Kuva kõik eelised

Nautige sooja hi-fi-heli

Helist haaratud

  • Hi-Fi-lamp

  • Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar

  • 150 W

Bassi ja kõrgete toonide valjus

Helispektri kõrgemad ja madalamad osad on inimkõrvale võrdlemisi halvemini kuuldavad, eriti madalal helitugevusel. Valjusefunktsiooni aktiveerimisel võimendatakse kõrgeid ja madalaid helisid, et saaksite nautida paremini tasakaalustatud heli.

Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks

Bass ja kõrged toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.

Premium Hi-Fi-torud täiuslikult puhta ja loomuliku heli jaoks

Premium Hi-Fi-torud täiuslikult puhta ja loomuliku heli jaoks

Sisseehitatud Hi-Fi-torudega saate nüüd kõrgeimakvaliteedilise heli, mida tavaliselt pakuvad vaid eriti kõrgetasemelised audiofiilidele mõeldud süsteemid. Analoogkonstruktsiooniga torud esitavad meie kuulmise jaoks meeldivamat heli. Torust tuleva heli moonutus on väike ja seda eelistatakse puhta ja detailse, sooja ja elulähedase helikvaliteedi pärast.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

2

Auhinnad

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.