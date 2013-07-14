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Tootmine lõpetatud
MCM906/12
Helist haaratud
Laske audiofiilidele sobiva kvaliteediga helil end kaasa haarata, kasutades Philipsi siidkupliga kõrgsageduskõlariga komponent-hi-fi süsteemi. Lisaks täiustavad elegantsed puidust kõlarid ja alumiiniumkorpus heli kvaliteeti, tagades samas ka täpsuse ja kontrolli.
Hi-Fi-lamp
Siidkattega kõrgsageduslik kuppelkõlar
150 W
Helispektri kõrgemad ja madalamad osad on inimkõrvale võrdlemisi halvemini kuuldavad, eriti madalal helitugevusel. Valjusefunktsiooni aktiveerimisel võimendatakse kõrgeid ja madalaid helisid, et saaksite nautida paremini tasakaalustatud heli.
Bass ja kõrged toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.
Sisseehitatud Hi-Fi-torudega saate nüüd kõrgeimakvaliteedilise heli, mida tavaliselt pakuvad vaid eriti kõrgetasemelised audiofiilidele mõeldud süsteemid. Analoogkonstruktsiooniga torud esitavad meie kuulmise jaoks meeldivamat heli. Torust tuleva heli moonutus on väike ja seda eelistatakse puhta ja detailse, sooja ja elulähedase helikvaliteedi pärast.
3.5
5-st
2
Auhinnad
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
See arvustus tehti tootele Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi