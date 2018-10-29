Rapid Air tehnoloogia krõbedate tulemuste saavutamiseks

Ainulaadne tähe kujuline disain ringlusse kuuma õhku, et saavutada ühtlaselt krõbedad tulemused. Kartulitelt ja kanast kuni praetud köögiviljadeni – see on lihtne viis serveerida ja nautida igapäevaselt maitsvalt krõbedaid roogasid.