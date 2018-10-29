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  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
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  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto
  • Pakendi foto
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Põhiline kasutamise foto
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto
  • Pakendi foto
  • 3000 Series, Mega Basket Airfryer, NA383/10, NA383/19

Uus

3000 seeriaAirfryer

NA383/10

Philipsi 3000 Megasahtel Airfryer

Valmista kahes eraldi 5-liitrises sahtlis igapäevase mugavuse jaoks või muuda need üheks tohutuks 10-liitriseks Megasahtliks. Naudi ühtlaselt krõbedat tulemust RapidAir tehnoloogiaga. 100% ohutu, PFAS-vaba keraamiline kate, nõudepesumasinas pestavad osad.

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Paindlik Megasahtel, mis sobib igaks puhuks

Philipsi 3000 Megasahtel Airfryer

  • Paindlikud Megasahtlid, mis sobivad igaks puhuks

  • Krõbe tulemus RapidAir tehnoloogiaga

  • Sünkroniseeri, et valmiks koos

  • Lihtsalt puhastatav

Paindlik megasahtel sobib igaks puhuks

Paindlik megasahtel sobib igaks puhuks

Valmista igapäevaselt kahes eraldi 5-liitrises sahtlis või muuda need üheks tohutuks 10-liitrises megasahtliks kõige olulisemate söögikorrade jaoks.

Rapid Air tehnoloogia krõbedate tulemuste saavutamiseks

Rapid Air tehnoloogia krõbedate tulemuste saavutamiseks

Ainulaadne tähe kujuline disain ringlusse kuuma õhku, et saavutada ühtlaselt krõbedad tulemused. Kartulitelt ja kanast kuni praetud köögiviljadeni – see on lihtne viis serveerida ja nautida igapäevaselt maitsvalt krõbedaid roogasid.

Megasahtel suurte perepidude jaoks

Megasahtel suurte perepidude jaoks

Valmista hõlpsalt roogasid, mis rahuldavad iga söögiisu. Mahub 2,7 kg friikartuleid, 2 kg ribisid või 1,2 kg terve kana, mis mujale ei mahuks.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. Sisemise labori mõõtmine NA38x lõhe ja kanafilee kasutades võrreldes A-klassi ahjuga. Tulemused võivad retseptiti erineda.