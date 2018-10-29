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NA383/10
Philipsi 3000 Megasahtel Airfryer
Valmista kahes eraldi 5-liitrises sahtlis igapäevase mugavuse jaoks või muuda need üheks tohutuks 10-liitriseks Megasahtliks. Naudi ühtlaselt krõbedat tulemust RapidAir tehnoloogiaga. 100% ohutu, PFAS-vaba keraamiline kate, nõudepesumasinas pestavad osad.
Paindlikud Megasahtlid, mis sobivad igaks puhuks
Krõbe tulemus RapidAir tehnoloogiaga
Sünkroniseeri, et valmiks koos
Lihtsalt puhastatav
Valmista igapäevaselt kahes eraldi 5-liitrises sahtlis või muuda need üheks tohutuks 10-liitrises megasahtliks kõige olulisemate söögikorrade jaoks.
Ainulaadne tähe kujuline disain ringlusse kuuma õhku, et saavutada ühtlaselt krõbedad tulemused. Kartulitelt ja kanast kuni praetud köögiviljadeni – see on lihtne viis serveerida ja nautida igapäevaselt maitsvalt krõbedaid roogasid.
Valmista hõlpsalt roogasid, mis rahuldavad iga söögiisu. Mahub 2,7 kg friikartuleid, 2 kg ribisid või 1,2 kg terve kana, mis mujale ei mahuks.
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Arvustused
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
Sisemise labori mõõtmine NA38x lõhe ja kanafilee kasutades võrreldes A-klassi ahjuga. Tulemused võivad retseptiti erineda.