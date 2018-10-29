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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
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  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
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  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
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Uus

4000 seeriaDual Basket Airfryer

NA475/00

MultiCrisp tehnoloogia – õrn, krõbe ja eriti krõbe

Meie 10-liitrise kahe sahtliga Airfryeriga saad valmistada kaks täielikku toidukorda erinevate krõbedusastmetega – õrn kana ühel pool, eriti krõbe friikartul teisel. 100% ohutu, PFAS-vaba keraamiline kate, nõudepesumasinas pestav.

Kuva kõik eelised

Ühtlaselt küpsetatud täiuslikkuseni – ilma kõrbenud servadeta

MultiCrisp tehnoloogia – õrn, krõbe ja eriti krõbe

  • Iga roog täpselt õige

  • 2 × 5-liitrist sahtlit igale toidukordadele

  • Sünkroniseeri koos valmimiseks

  • Kerge puhastada

Tee krõbedaks just nii, nagu Sulle meeldib, MultiCrisp Technology abil

Tee krõbedaks just nii, nagu Sulle meeldib, MultiCrisp Technology abil

Mahe, krõbe või eriti krõbe – 3 ainulaadset krõbeduse taset, mis toovad igast roogast esile parima. Dünaamiline ventilaatori kiirus ja temperatuur kohanevad automaatselt iga koostisosaga, tagades alati ühtlase tulemuse. Mahe – kerge, õrn praadimine, mis hoiab sisemuse täiuslikult mahlasena. Ideaalne kalale, praetud köögiviljadele või kohevale koogile. Krõbe – kõigile meeldiv kuldpruun viimistlus. Suurepärane friikartulitele, kanaribadele või suverulle. Eriti krõbe – sügavalt pruunistatud, tugev krõbin täiusliku grillmaitse jaoks. Ideaalne söestatud kanale, karamelliseeritud bataatidele või praetud paprikatele.

Kõik saavad just seda, mida soovivad

Kõik saavad just seda, mida soovivad

Kahe sahtli ja MultiCrisp Technology abil saavad kõik just seda, mida soovivad – Sulle meeldib eriti krõbe, neile õrnem. Samad kanatiivad, kaks täiuslikult maitsvat tulemust, kõik korraga.

Iga roog täpselt õige

Iga roog täpselt õige

Kas retsept nõuab mahlast kala, kohevat kooki või grillilaual küpsetatud kana? Enam pole vaja katsetada ega pidevalt seadeid reguleerida, et saada täpselt selline tulemus, nagu Sulle meeldib.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.

  2. Sisemise labori mõõtmine NA47x lõhega võrreldes A-klassi ahjuga. Tulemused võivad retseptiti erineda.