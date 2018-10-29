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NA475/00
MultiCrisp tehnoloogia – õrn, krõbe ja eriti krõbe
Meie 10-liitrise kahe sahtliga Airfryeriga saad valmistada kaks täielikku toidukorda erinevate krõbedusastmetega – õrn kana ühel pool, eriti krõbe friikartul teisel. 100% ohutu, PFAS-vaba keraamiline kate, nõudepesumasinas pestav.
Iga roog täpselt õige
2 × 5-liitrist sahtlit igale toidukordadele
Sünkroniseeri koos valmimiseks
Kerge puhastada
Mahe, krõbe või eriti krõbe – 3 ainulaadset krõbeduse taset, mis toovad igast roogast esile parima. Dünaamiline ventilaatori kiirus ja temperatuur kohanevad automaatselt iga koostisosaga, tagades alati ühtlase tulemuse. Mahe – kerge, õrn praadimine, mis hoiab sisemuse täiuslikult mahlasena. Ideaalne kalale, praetud köögiviljadele või kohevale koogile. Krõbe – kõigile meeldiv kuldpruun viimistlus. Suurepärane friikartulitele, kanaribadele või suverulle. Eriti krõbe – sügavalt pruunistatud, tugev krõbin täiusliku grillmaitse jaoks. Ideaalne söestatud kanale, karamelliseeritud bataatidele või praetud paprikatele.
Kahe sahtli ja MultiCrisp Technology abil saavad kõik just seda, mida soovivad – Sulle meeldib eriti krõbe, neile õrnem. Samad kanatiivad, kaks täiuslikult maitsvat tulemust, kõik korraga.
Kas retsept nõuab mahlast kala, kohevat kooki või grillilaual küpsetatud kana? Enam pole vaja katsetada ega pidevalt seadeid reguleerida, et saada täpselt selline tulemus, nagu Sulle meeldib.
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Arvustused
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.
Sisemise labori mõõtmine NA47x lõhega võrreldes A-klassi ahjuga. Tulemused võivad retseptiti erineda.