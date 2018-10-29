Tee krõbedaks just nii, nagu Sulle meeldib, MultiCrisp Technology abil

Mahe, krõbe või eriti krõbe – 3 ainulaadset krõbeduse taset, mis toovad igast roogast esile parima. Dünaamiline ventilaatori kiirus ja temperatuur kohanevad automaatselt iga koostisosaga, tagades alati ühtlase tulemuse. Mahe – kerge, õrn praadimine, mis hoiab sisemuse täiuslikult mahlasena. Ideaalne kalale, praetud köögiviljadele või kohevale koogile. Krõbe – kõigile meeldiv kuldpruun viimistlus. Suurepärane friikartulitele, kanaribadele või suverulle. Eriti krõbe – sügavalt pruunistatud, tugev krõbin täiusliku grillmaitse jaoks. Ideaalne söestatud kanale, karamelliseeritud bataatidele või praetud paprikatele.