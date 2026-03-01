  • 30-päevane tagastusõigus

    Naudi kõike alates pilvepehmetest bao kuklitist, krõbedast kanast kuni suussulavate lõhetoitudeni. Avasta uute tekstuuride maailm Philipsi Airfryer 5000 aurufunktsiooniga.

    Friteeri, grilli, küpseta... ja auruta ka!

    Auruta, õhkfriteeri või proovi mõlemat korraga!

    • Aurutehnoloogia rohkemate toitainete säilitamiseks
    • Aurufriteerimisfunktsioon krõbeda ja mahlase täiuslikkuse saavutamiseks
    • Automaatne SteamClean funktsioon lihtsaks puhastamiseks
    • Kvaliteetne siin vaevata libisemiseks
    • RapidAir Plus tehnoloogia ühtlaselt küpsetatud toitudeks iga kord
    Aurutamine õrna tekstuuri saavutamiseks

    Aurutamine õrna tekstuuri saavutamiseks

    Kohevad pelmeenid, õrnad köögiviljad ja maitsev kala – kõik valmistatud meie aurufunktsiooniga Airfryeris. See lisab täpselt õige koguse auru, muutmata toitu vesiseks, säilitades kuni 87% toitainetest.****

    Krõbe väljast, mahlane seest – Steamfry võimsus

    Krõbe väljast, mahlane seest – Steamfry võimsus

    Nüüd saad nautida mõlema maailma parimaid omadusi. Fritti ja auru samaaegselt, et saavutada kuldne krõbedus väljast ja mahlane õrnus seest. Ideaalne kuldsetele kaneelirullidele, krõbedatele küpsetistele, mahlasele kanale ja eriliselt maitsevatele köögiviljadele. Enam pole karta kõrbemist ega toore toidu ohtu.******

    Puhastamine muudetud lihtsaks

    Puhastamine muudetud lihtsaks

    Sahtlisse kogunenud rasv pehmendatakse ja seda on lihtsam eemaldada meie automaatse SteamClean funktsiooniga.

    EasySlide Rail disainitud ohutumaks ja lihtsamaks sahtli väljatõmbamiseks

    EasySlide Rail disainitud ohutumaks ja lihtsamaks sahtli väljatõmbamiseks

    Olgu Sul vaba vaid üks käsi või vajad kiiret juurdepääsu toiduvalmistamise ajal, meie patenteeritud EasySlide Rail tehnoloogia******* muudab kontrollimise, raputamise või koostisosade lisamise lihtsamaks kui kunagi varem. Disainitud täielikuks mugavuseks ja ohutuseks, liugmehhanism libiseb sujuvalt ja kindlalt, tagades, et sahtel püsib alati siinidel püsti ja stabiilselt. Võrreldes kuuma sahtli asetamisega tööpinnale vähendab see põletusohtu, luues turvalisema ja sujuvama toiduvalmistamise kogemuse.

    Küpseta kiiremini, alati täiuslike tulemustega

    Küpseta kiiremini, alati täiuslike tulemustega

    Ei mingit kõrbemist ega toore toidu riski. RapidAir Plus tehnoloogia oma ainulaadse tähtja disainiga võimaldab kuumal õhul kiiremini toiduainete ümber ja läbi liikuda***, tagades ühtlaselt küpsetatud toidu iga kord kuni 90% vähema rasvaga.*

    Just õige suurus Sinu igapäevasteks vajadusteks

    Just õige suurus Sinu igapäevasteks vajadusteks

    Küpseta kuni 1,4 kg köögivilju, 10 kanakoiba, 6 lõhefileed või 9 muffinit.

    Toidu kontrollimiseks pole vaja sahtlit välja tõmmata!

    Toidu kontrollimiseks pole vaja sahtlit välja tõmmata!

    Ei mingit arvamist: Jälgi küpsetamist läbi akna ja näe, millal toit on täiuslikult valmis.

    Keraamiline pinnakate

    Keraamiline pinnakate

    Meie uue põlvkonna kate on PFAS-vaba: mittenakkuv, vastupidav, kriimustuskindel pind ja lihtsalt puhastatav.

    Täiesti uus mitmekesisuse maailm

    Täiesti uus mitmekesisuse maailm

    Avasta 21 küpsetusviisi alates küpsetamisest ja grillimisest kuni aurutamise ja ülessoojendamiseni. Seaded ulatuvad nii madalale kui 40 °C ja kuni 24 tunnini dehüdreerimiseks ja fermenteerimiseks.

    Lõputu inspiratsioon HomeID rakendusega

    Lõputu inspiratsioon HomeID rakendusega

    Üle 10 000 maitsva retsepti, just Sinu Airfryeri jaoks, koos lihtsate sammhaavaliste juhistega *****

    Ruumisäästlik eemaldatava veepaagiga

    Ruumisäästlik eemaldatava veepaagiga

    Kui aurutamist pole vaja, eemalda lihtsalt veepaak, et säästa ruumi köögitasapinnal.

    Küpseta kiiremini, säästa aega ja energiat

    Küpseta kiiremini, säästa aega ja energiat

    Küpseta kuni 50% kiiremini ja säästa kuni 70% energiat, kui kasutad Philipsi auru-Airfryerit tavalise ahju asemel.**

    Vaikne töötamine

    Vaikne töötamine

    Ei mingeid valjusid segajaid — naudi vestlust või muusikat, samal ajal kui Airfryer aurutab, grillib ja küpsetab.

    Tehnilisi andmeid

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      2000 W
      Pinge
      220–240 V
      Sagedus
      50 Hz
      Arv pakendis
      1
      Akuga toode
      Ei

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Metall
      Teisene materjal
      Plast
      Värv
      Kuld
      Maht
      7,2 l
      Kuumuskindel
      Jah
      Libisemiskindel jalg
      Jah
      Läbipaistev kaas
      Jah
      Liides
      Digitaalne
      Juhtme pikkus
      1 m
      Juhtmehoidik
      Ei
      Soojana hoidmise funktsioon
      Jah
      Programmid
      12
      Toiduvalmistamise meetodid
      Frittimine, praadimine, grillimine, küpsetamine, ühepajatoidud, wokkimine, pruunistamine, külmutatud toidu valmistamine, ülessoojendamine, ülessulatamine, dehüdreerimine, röstimine, soojana hoidmine, hautamine, kääritamine, confit, aurutamine
      Korvide arv
      1
      Eemaldatav korv
      Jah
      Tjavahemik
      0 min – 24 tundi
      Temperatuurivahemik
      40–200 °C
      Kaugjuhtimispult
      Ei
      Tehnoloogia
      RapidAir Plus
      Integreeritud sisse/välja lüliti
      Jah
      Automaatne väljalülitamine
      Jah
      Reguleeritav termostaat
      Jah
      Toite märgutuli
      Jah
      Jahedad käepidemed
      Jah
      Masinpestav
      Jah
      Temperatuurinäidik
      Jah
      Jahutusega korpus
      Jah
      Maksimaalne temperatuur (°C)
      200 °C
      Seonduvad tarvikud 1
      Grillimiskomplekt
      Seonduvad tarvikud 2
      Küpsetamiskomplekt
      Keraamiline pinnakate
      Jah
      Garantii
      2 aastat
      Ühe või kahe korviga
      Ühe korviga
      Ühenduvus
      Ei

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      457 mm
      Toote laius
      334 mm
      Toote kõrgus
      320 mm
      Toote kaal
      8,9 kg
      Toote mõõtmed
      457×334×320 mm
      Pakendi pikkus
      520 mm
      Pakendi laius
      372 mm
      Pakendi kõrgus
      370 mm
      Pakendi kaal
      2,2 kg
      Pakendi mõõtmed
      520×372×370 mm

    • Kestvus

      Vutlar
      Säästev pakend
      Manuaalne
      100% ringlussevõetav

    • *Võrreldes traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega
    • **Põhineb Philipsi sisemisel laboritestil, Philipsi Airfryerid; kanarinnatüki (160 °C, eelsoojenduseta) või lõhefileega (200 °C, eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga. Täpsed protsendid võivad tooteti erineda.
    • ***võrreldes Philipsi Airfryeritega, millel on Rapid Air tehnoloogia
    • ****Välise labori mõõtmine, põhineb C-vitamiini sisaldusel brokkolis.
    • ***** Retseptide arv võib riigiti erineda
    • ******Võrdlus põhineb terve kana küpsetamisel 80 minuti jooksul, kasutades auru- ja õhkfriteerimisfunktsiooni võrreldes ainult õhkfriteerimisfunktsiooniga
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).

