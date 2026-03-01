EasySlide Rail disainitud ohutumaks ja lihtsamaks sahtli väljatõmbamiseks

Olgu Sul vaba vaid üks käsi või vajad kiiret juurdepääsu toiduvalmistamise ajal, meie patenteeritud EasySlide Rail tehnoloogia******* muudab kontrollimise, raputamise või koostisosade lisamise lihtsamaks kui kunagi varem. Disainitud täielikuks mugavuseks ja ohutuseks, liugmehhanism libiseb sujuvalt ja kindlalt, tagades, et sahtel püsib alati siinidel püsti ja stabiilselt. Võrreldes kuuma sahtli asetamisega tööpinnale vähendab see põletusohtu, luues turvalisema ja sujuvama toiduvalmistamise kogemuse.