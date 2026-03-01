Aurufriteerimisfunktsioon krõbeda ja mahlase täiuslikkuse saavutamiseks
Automaatne SteamClean funktsioon lihtsaks puhastamiseks
Kvaliteetne siin vaevata libisemiseks
RapidAir Plus tehnoloogia ühtlaselt küpsetatud toitudeks iga kord
Aurutamine õrna tekstuuri saavutamiseks
Kohevad pelmeenid, õrnad köögiviljad ja maitsev kala – kõik valmistatud meie aurufunktsiooniga Airfryeris. See lisab täpselt õige koguse auru, muutmata toitu vesiseks, säilitades kuni 87% toitainetest.****
Krõbe väljast, mahlane seest – Steamfry võimsus
Nüüd saad nautida mõlema maailma parimaid omadusi. Fritti ja auru samaaegselt, et saavutada kuldne krõbedus väljast ja mahlane õrnus seest. Ideaalne kuldsetele kaneelirullidele, krõbedatele küpsetistele, mahlasele kanale ja eriliselt maitsevatele köögiviljadele. Enam pole karta kõrbemist ega toore toidu ohtu.******
Puhastamine muudetud lihtsaks
Sahtlisse kogunenud rasv pehmendatakse ja seda on lihtsam eemaldada meie automaatse SteamClean funktsiooniga.
EasySlide Rail disainitud ohutumaks ja lihtsamaks sahtli väljatõmbamiseks
Olgu Sul vaba vaid üks käsi või vajad kiiret juurdepääsu toiduvalmistamise ajal, meie patenteeritud EasySlide Rail tehnoloogia******* muudab kontrollimise, raputamise või koostisosade lisamise lihtsamaks kui kunagi varem. Disainitud täielikuks mugavuseks ja ohutuseks, liugmehhanism libiseb sujuvalt ja kindlalt, tagades, et sahtel püsib alati siinidel püsti ja stabiilselt. Võrreldes kuuma sahtli asetamisega tööpinnale vähendab see põletusohtu, luues turvalisema ja sujuvama toiduvalmistamise kogemuse.
Küpseta kiiremini, alati täiuslike tulemustega
Ei mingit kõrbemist ega toore toidu riski. RapidAir Plus tehnoloogia oma ainulaadse tähtja disainiga võimaldab kuumal õhul kiiremini toiduainete ümber ja läbi liikuda***, tagades ühtlaselt küpsetatud toidu iga kord kuni 90% vähema rasvaga.*
Just õige suurus Sinu igapäevasteks vajadusteks
Küpseta kuni 1,4 kg köögivilju, 10 kanakoiba, 6 lõhefileed või 9 muffinit.
Toidu kontrollimiseks pole vaja sahtlit välja tõmmata!
Ei mingit arvamist: Jälgi küpsetamist läbi akna ja näe, millal toit on täiuslikult valmis.
Keraamiline pinnakate
Meie uue põlvkonna kate on PFAS-vaba: mittenakkuv, vastupidav, kriimustuskindel pind ja lihtsalt puhastatav.
Täiesti uus mitmekesisuse maailm
Avasta 21 küpsetusviisi alates küpsetamisest ja grillimisest kuni aurutamise ja ülessoojendamiseni. Seaded ulatuvad nii madalale kui 40 °C ja kuni 24 tunnini dehüdreerimiseks ja fermenteerimiseks.
Lõputu inspiratsioon HomeID rakendusega
Üle 10 000 maitsva retsepti, just Sinu Airfryeri jaoks, koos lihtsate sammhaavaliste juhistega *****
Ruumisäästlik eemaldatava veepaagiga
Kui aurutamist pole vaja, eemalda lihtsalt veepaak, et säästa ruumi köögitasapinnal.
Küpseta kiiremini, säästa aega ja energiat
Küpseta kuni 50% kiiremini ja säästa kuni 70% energiat, kui kasutad Philipsi auru-Airfryerit tavalise ahju asemel.**
Vaikne töötamine
Ei mingeid valjusid segajaid — naudi vestlust või muusikat, samal ajal kui Airfryer aurutab, grillib ja küpsetab.
*Võrreldes traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega
**Põhineb Philipsi sisemisel laboritestil, Philipsi Airfryerid; kanarinnatüki (160 °C, eelsoojenduseta) või lõhefileega (200 °C, eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga. Täpsed protsendid võivad tooteti erineda.
***võrreldes Philipsi Airfryeritega, millel on Rapid Air tehnoloogia
****Välise labori mõõtmine, põhineb C-vitamiini sisaldusel brokkolis.
***** Retseptide arv võib riigiti erineda
******Võrdlus põhineb terve kana küpsetamisel 80 minuti jooksul, kasutades auru- ja õhkfriteerimisfunktsiooni võrreldes ainult õhkfriteerimisfunktsiooniga
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).
Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.