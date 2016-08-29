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Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

NTRX100/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ideaalne kaaslane pidudel

Pange nüüd püsti parim pidu. Philipsi NTRX 100 kahe pöörleva plaadiga võite esitada ja laadida kahte nutitelefoni, miksida ja kraapida seadmete kogudes olevat muusikat. Muusika voogedastamine Bluetoothiga tänu One-Touch NFC ühendamisele.

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Helist haaratud

Ideaalne kaaslane pidudel

  • 380 W

Kaksik-Bluetooth, et saaksite muusikat voogedastada kahest nutitelefonist

Kaksik-Bluetooth, et saaksite muusikat voogedastada kahest nutitelefonist

NX-bassi nupp helivõimenduse ja valgusefektide jaoks

NX-bassi nupp helivõimenduse ja valgusefektide jaoks

Kogu vahemikus kasutatav NX-bass võimendab bassitugevuse ja valjususe ajutiselt ekstreemtasemele. Vajutage NX-bassi nuppu, et heli hetkega veelgi võimsamaks muuta, tekitada metsikud valgusefektid ja tunda uskumatute bassihelide vappumist oma kehas.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele NTRX100 Мини Hi-Fi система

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele NTRX100 Мини Hi-Fi система

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Lahtiütlused

  1. Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.