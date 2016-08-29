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Tootmine lõpetatud
Ideaalne kaaslane pidudel
Pange nüüd püsti parim pidu. Philipsi NTRX 100 kahe pöörleva plaadiga võite esitada ja laadida kahte nutitelefoni, miksida ja kraapida seadmete kogudes olevat muusikat. Muusika voogedastamine Bluetoothiga tänu One-Touch NFC ühendamisele.
380 W
Kogu vahemikus kasutatav NX-bass võimendab bassitugevuse ja valjususe ajutiselt ekstreemtasemele. Vajutage NX-bassi nuppu, et heli hetkega veelgi võimsamaks muuta, tekitada metsikud valgusefektid ja tunda uskumatute bassihelide vappumist oma kehas.
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele NTRX100 Мини Hi-Fi система
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele NTRX100 Мини Hi-Fi система
Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.