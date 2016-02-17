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Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

NTRX900/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Parima heliga seadmed

Selle Philipsi 3600 W süsteemiga, millel on 20-tolline basskõlar ja NX-bassi süsteem, kogete ennekuulmatul tasemel bassiheli. Auto-DJ lugude miksimine USB-seadmetel, 260K LED-valgusefektid ja Bluetooth-voogedastus võimaldavad püsti panna parima peo.

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Parima heliga seadmed

  • Bluetooth®

  • Kanalite hajutaja 2 USB vahel

  • CD, MP3-CD, 2 USB-d, tuuner

  • 3600 W, NX-bass, 20" basskõlar

Voogedastage muusikat Bluetooth®-i abil

Voogedastage muusikat Bluetooth®-i abil

Kui teil on nutitelefonis, tahvelarvutis või lauaarvutis suur muusikakogu, saate selle Bluetooth® juhtmeta voogedastuse abil NITRO süsteemi edastada ja nautida uskumatut heli. Jõulise heli saavutamine pole tavaliselt nii lihtne ja mugav.

Viieribaline ekvalaiser tagab isikliku muusikaelamuse

Auto-DJ USB-mäluseadmel olevate lugude automaatseks miksimiseks

Auto-DJ USB-mäluseadmel olevate lugude automaatseks miksimiseks

Auto-DJ võimaldab ühendatud USB-mäluseadmel olevaid lugusid automaatselt miksida. DJ-häälestusrattaga saate lisada heliefekte. Et pidu kunagi seisma ei jääks!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

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