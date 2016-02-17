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Tootmine lõpetatud
Parima heliga seadmed
Selle Philipsi 3600 W süsteemiga, millel on 20-tolline basskõlar ja NX-bassi süsteem, kogete ennekuulmatul tasemel bassiheli. Auto-DJ lugude miksimine USB-seadmetel, 260K LED-valgusefektid ja Bluetooth-voogedastus võimaldavad püsti panna parima peo.
Bluetooth®
Kanalite hajutaja 2 USB vahel
CD, MP3-CD, 2 USB-d, tuuner
3600 W, NX-bass, 20" basskõlar
Kui teil on nutitelefonis, tahvelarvutis või lauaarvutis suur muusikakogu, saate selle Bluetooth® juhtmeta voogedastuse abil NITRO süsteemi edastada ja nautida uskumatut heli. Jõulise heli saavutamine pole tavaliselt nii lihtne ja mugav.
Auto-DJ võimaldab ühendatud USB-mäluseadmel olevaid lugusid automaatselt miksida. DJ-häälestusrattaga saate lisada heliefekte. Et pidu kunagi seisma ei jääks!
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.