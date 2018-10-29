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Tootmine lõpetatud

Mini-originaalraadio

OR2000B/12

Olge mini-originaalraadio abil trendilooja

See Philipsi mini-originaalraadio pakub taas kõike seda, mis raadios lahedat on. Mõnusalt retrolikul raadiol on tänu süsteemile Bass Reflex Speaker System võimas bassiheli ja suur analoogtuuneri nupp, mis helendab, et aidata teil imelihtsalt oma lemmikjaamad üles leida.

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Olge mini-originaalraadio abil trendilooja

  • FM/MW

  • Helisisend

  • 3 W

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

FM/MW analoogtuuner

FM/MW analoogtuuner

Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

Inspireeritud 1955. aasta originaalist – see ainukordse välimusega raadio kannab endas edasi Philipsi kuulsusrikka raadio Philetta "BF 102 U" kultuslikke elemente. Omal ajal lummas see kompaktne raadio kuulajaskonda lihtsa disaini, võimsa heli ja kristallselge vastuvõtuga. Philipsi raadiote ajalugu viib meid tagasi aastasse 1927. Aastakümnete jooksul on mitmest mudelist saanud tunnustatud kultusesemed ja kollektsionääride ihaldusobjektid.

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