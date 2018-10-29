Olge mini-originaalraadio abil trendilooja

See Philipsi mini-originaalraadio pakub taas kõike seda, mis raadios lahedat on. Mõnusalt retrolikul raadiol on tänu süsteemile Bass Reflex Speaker System võimas bassiheli ja suur analoogtuuneri nupp, mis helendab, et aidata teil imelihtsalt oma lemmikjaamad üles leida.