Vaadake ja hallake oma fotosid ja albumeid nii arvutis kui ka PhotoFrame'i pildiraamis

PhotoManager on fotode haldamise tarkvara teie arvutile, mis käivitub automaatselt kui teie PhotoFrame pildiraam on USB2 kaudu arvutiga ühendatud. Nii saate vaadata ja hallata oma albumeid ja fotosid, kõrvuti, kas arvutis või PhotoFrame'i pildiraamis. PhotoManager töötab Windows 2000, XP ja Windows Vista'ga. Tarkvara ühildub iPhoto'ga ja on Mac OS-i jaoks saadaval septembris 2007.