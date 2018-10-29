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        Tootmine lõpetatud

        Arvutitarkvara pildiraamile PhotoFrame

        PCSW200/00

        Arvutitarkvara teie PhotoPhrame pildiraamile

        Pildiraami PhotoFrame arvutitarkvara, tasuta värskenduseks automaatselt või veebilehe www.philips.com/support kaudu

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        Arvutitarkvara teie PhotoPhrame pildiraamile

        Vaadake ja hallake oma fotosid ja albumeid nii arvutis kui ka PhotoFrame'i pildiraamis

        PhotoManager on fotode haldamise tarkvara teie arvutile, mis käivitub automaatselt kui teie PhotoFrame pildiraam on USB2 kaudu arvutiga ühendatud. Nii saate vaadata ja hallata oma albumeid ja fotosid, kõrvuti, kas arvutis või PhotoFrame'i pildiraamis. PhotoManager töötab Windows 2000, XP ja Windows Vista'ga. Tarkvara ühildub iPhoto'ga ja on Mac OS-i jaoks saadaval septembris 2007.

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        • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
        • Varajane juurdepääs müügile.
        • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.