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Tootmine lõpetatud
PCSW200/00
Arvutitarkvara teie PhotoPhrame pildiraamile
Pildiraami PhotoFrame arvutitarkvara, tasuta värskenduseks automaatselt või veebilehe www.philips.com/support kaudu
PhotoManager on fotode haldamise tarkvara teie arvutile, mis käivitub automaatselt kui teie PhotoFrame pildiraam on USB2 kaudu arvutiga ühendatud. Nii saate vaadata ja hallata oma albumeid ja fotosid, kõrvuti, kas arvutis või PhotoFrame'i pildiraamis. PhotoManager töötab Windows 2000, XP ja Windows Vista'ga. Tarkvara ühildub iPhoto'ga ja on Mac OS-i jaoks saadaval septembris 2007.
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