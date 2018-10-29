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Tootmine lõpetatud
PRO1000BK/00
Kvaliteetne heli
Philips Performance PRO1000 mugavad kõrvaklapid edastavad suure eraldusvõimega heli. Võimsad draiverid, kena ergonoomiline disain ja täiustatud kõrvapadjad tagavad meeldiva ja kaasahaarava kogemuse.
8 mm elemendid, suletud tagaosa
Kõrvasisene
Avastage muusikas tänu suure eraldusvõimega helile uus detailide ja selguse tase. Need kõrvaklapid vastavad karmimatele Hi-Res Audio kvaliteedimärgisele vastavamiseks vajalikele standarditele.
Kvaliteetse vaakumis metalliseeritud läikega viimistlus tagab pinnale lisakaitse.
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