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        Tootmine lõpetatud

        PerformanceMikrofoniga kõrvaklapid

        PRO1000BK/00

        Kvaliteetne heli

        Philips Performance PRO1000 mugavad kõrvaklapid edastavad suure eraldusvõimega heli. Võimsad draiverid, kena ergonoomiline disain ja täiustatud kõrvapadjad tagavad meeldiva ja kaasahaarava kogemuse.

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        Kvaliteetne heli

        • 8 mm elemendid, suletud tagaosa

        • Kõrvasisene

        Kaitsekott kaitseb teie kõrvaklappe, kui te neid ei kasuta

        Hi-Res Audio tagab puhtaima heliga muusika

        Avastage muusikas tänu suure eraldusvõimega helile uus detailide ja selguse tase. Need kõrvaklapid vastavad karmimatele Hi-Res Audio kvaliteedimärgisele vastavamiseks vajalikele standarditele.

        Stiilne vaakumis metalliseeritud läikega kate tagab lisakaitse

        Kvaliteetse vaakumis metalliseeritud läikega viimistlus tagab pinnale lisakaitse.

        Tehnilised andmed

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        • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
        • Varajane juurdepääs müügile.
        • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.