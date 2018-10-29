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Tootmine lõpetatud
PRO3000BK/00
Kvaliteetne heli
Philips Performance PRO3000 mugavad kõrvaklapid edastavad suure eraldusvõimega heli. Võimsad draiverid, kena ergonoomiline disain ja täiustatud kõrvapadjad tagavad meeldiva ja kaasahaarava kogemuse.
12,2 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvasisene
Kõrvaklappe on kolmes suuruses - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Kõrvaklappidel PRO3000 on ovaalne helikanali sisend, mis tagab parema ergonoomilise mugavuse, sobides kandja kõrva kujuga.
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid esitada või esitamist peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
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