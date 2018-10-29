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        Tootmine lõpetatud

        PerformanceMikrofoniga kõrvaklapid

        PRO3000BK/00

        Kvaliteetne heli

        Philips Performance PRO3000 mugavad kõrvaklapid edastavad suure eraldusvõimega heli. Võimsad draiverid, kena ergonoomiline disain ja täiustatud kõrvapadjad tagavad meeldiva ja kaasahaarava kogemuse.

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        Kvaliteetne heli

        • 12,2 mm draiverid / suletud tagaosa

        • Kõrvasisene

        3 suuruses kõrvaotsakud personaalseks ja ideaalseks sobivuseks

        Kõrvaklappe on kolmes suuruses - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

        Ovaalne helikanal tagab ergonoomilise ja mugava sobivuse

        Kõrvaklappidel PRO3000 on ovaalne helikanali sisend, mis tagab parema ergonoomilise mugavuse, sobides kandja kõrva kujuga.

        Kõnede vastuvõtmise juhtfunktsioon ja mikrofon võimaldavad muusika kuulamise ajal sissetulevale kõnele vastata

        Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid esitada või esitamist peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

        Tehnilised andmed

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        • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
        • Varajane juurdepääs müügile.
        • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.