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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

PX840T/12

3.7

| (3) Auhinnad

Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete

Philips PX840T kaasaskantav helisüsteem mängib muusikat vabalt teie lemmikallikast, olgu see Bluetooth, USB, CD või FM/MW-raadio. Sisseehitatud dünaamiline valgussüsteem ja 50 W väljundvõimsus tagavad täiusliku kuulamiselamuse.

Kuva kõik eelised

Bluetoothiga

Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dünaamiline valgustus

20 muusikapala programmeerimine CD-lt

CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.

Lisage peole dünaamilise valgusega meeleolu

Lisage peole dünaamilise valgusega meeleolu

Lisage peole dünaamilise valgusega meeleolu vastavalt muusikale. Seadistage sume öövalgus kõlari kahte lahedat dünaamilist valgusefekti kasutades. Lülitage tuled lülitit vajutades sisse ja välja, ilma et see mõjutaks muusika rütmi. Lisage peole valgust just vastavalt oma soovile, olgu selleks siis lõõgastav meeleoluvalgus või huvitavad, tantsuklubile omased valgusefektid, ning seadistage samal ajal valgustoon ja meeleolu!

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PX840T Radio CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD

See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.