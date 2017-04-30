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Tootmine lõpetatud
PX840T/12
Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
Philips PX840T kaasaskantav helisüsteem mängib muusikat vabalt teie lemmikallikast, olgu see Bluetooth, USB, CD või FM/MW-raadio. Sisseehitatud dünaamiline valgussüsteem ja 50 W väljundvõimsus tagavad täiusliku kuulamiselamuse.
Bluetooth
50 W
Dünaamiline valgustus
CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.
Lisage peole dünaamilise valgusega meeleolu vastavalt muusikale. Seadistage sume öövalgus kõlari kahte lahedat dünaamilist valgusefekti kasutades. Lülitage tuled lülitit vajutades sisse ja välja, ilma et see mõjutaks muusika rütmi. Lisage peole valgust just vastavalt oma soovile, olgu selleks siis lõõgastav meeleoluvalgus või huvitavad, tantsuklubile omased valgusefektid, ning seadistage samal ajal valgustoon ja meeleolu!
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
3.7
5-st
3
Auhinnad
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PX840T Radio CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD
See arvustus tehti tootele PX840T Bumbox CD