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Tootmine lõpetatud
Lõigake oma juukseid – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades
Selle Philipsi juukselõikuri ainulaadne 180° pööratav lõikepea muudab ka keerukaimad kohad ligipääsetavaks, nii saavutate alati korrektse soengu. Või kui soovite täiesti siledat tulemust, siis kinnitage pea raseerimise otsak.
Roostevabast terasest terad
14 pikkusseadet
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Vutlar ja kiilaks ajamise otsak
Pöörleva pea abil saate juukselõikuri nurka täielikult kontrollida, seega võite lõikepead pöörata, et pääseda hõlpsalt isegi kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.
Saavutage täiesti sile tulemus ilma sisselõigeteta. Lihtsalt klõpsake külge pea raseerimise otsak alati laitmatu lõikuse tagamiseks.
Pöörake juukselõikuri lõikepea all olevat sisseehitatud reguleerimisratast, et valida ja lukustada soovitud pikkuseseade. Tänu kahele kammile saate valida pikkuseseadeid vahemikus 1–15 mm, kus pikkuste vahed on täpselt 2 mm. Kasutage spetsiaalset täppiskammi siilisoengu tegemiseks ... või kasutage juukselõikurit ilma kammita, et tulemuseks oleks 0,5 mm tasandamine.
4.4
5-st
19
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Maslochow4
03/12/2020
Polska
Szkoda ,że został wycofany z oferty
Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.
Positiivsed omadused
cena,uniwersalność i wszechstronność
Negatiivsed omadused
Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kasutamise kuupäev 2018-12-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kasutamise kuupäev 2018-12-03
lukto
04/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
egas75
21/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Maszynka jakościowo b. dobra
Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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