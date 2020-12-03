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Tootmine lõpetatud

Headgroomjuukselõikur oma juuste lõikamiseks

QC5580/15

4.4

| (19) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Lõigake oma juukseid – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades

Selle Philipsi juukselõikuri ainulaadne 180° pööratav lõikepea muudab ka keerukaimad kohad ligipääsetavaks, nii saavutate alati korrektse soengu. Või kui soovite täiesti siledat tulemust, siis kinnitage pea raseerimise otsak.

Kuva kõik eelised

The world's #1 electric grooming brand1

180° pöörleva pea abil

Lõigake oma juukseid – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades

  • Roostevabast terasest terad

  • 14 pikkusseadet

  • 60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Vutlar ja kiilaks ajamise otsak

180° pöörlev pea ulatub hõlpsalt kõikjale

180° pöörlev pea ulatub hõlpsalt kõikjale

Pöörleva pea abil saate juukselõikuri nurka täielikult kontrollida, seega võite lõikepead pöörata, et pääseda hõlpsalt isegi kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

Pea raseerimise otsak täiesti sileda tulemuse saavutamiseks

Pea raseerimise otsak täiesti sileda tulemuse saavutamiseks

Saavutage täiesti sile tulemus ilma sisselõigeteta. Lihtsalt klõpsake külge pea raseerimise otsak alati laitmatu lõikuse tagamiseks.

14 lihtsalt lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0–15 mm.

14 lihtsalt lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0–15 mm.

Pöörake juukselõikuri lõikepea all olevat sisseehitatud reguleerimisratast, et valida ja lukustada soovitud pikkuseseade. Tänu kahele kammile saate valida pikkuseseadeid vahemikus 1–15 mm, kus pikkuste vahed on täpselt 2 mm. Kasutage spetsiaalset täppiskammi siilisoengu tegemiseks ... või kasutage juukselõikurit ilma kammita, et tulemuseks oleks 0,5 mm tasandamine.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.4

5-st

19

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

2

03/12/2020

Polska

Polska

Szkoda ,że został wycofany z oferty

Najlepsza jaką miałem maszynka do strzyżenia włosów na głowie i nie tylko.Dzięki ruchomej głowicy moąna było strzyc się obydwoma rękami.

Positiivsed omadused

cena,uniwersalność i wszechstronność

Negatiivsed omadused

Dwa miesiące po upływie gwarancji akumulator odmówił współpracy i firma Philips również więc kupiłem inny model

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Kasutamise kuupäev 2018-12-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Kasutamise kuupäev 2018-12-03

04/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

świetny sprzęt do samodzielnego sprzętu

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Maszynka świetnie sprawdza się przy bardzo krótkim strzyżeniu (nawet 1 mm). Świetny patent z obrotową głowicą umożliwia wygodne samodzielne strzyżenie. Umiarkowana głośność i wytrzymała bateria to dodatkowe atuty.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

21/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Maszynka jakościowo b. dobra

Produkt wysokiej jakości, łatwy w eksplotacji i wydajny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Headgroom QC5580/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Lahtiütlused

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 