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21
p
Päevad
05
t
Tunnid
07
m
Minutid
27
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
RQ111/50
Olge stiilne
Kinniklõpsatav habemepiirel täiendab teie SensoTouchi või arciteci pardlit, et saaksite kujundada endale soovitud stiili.
SmartClick tarvik
5 pikkuseseadet
Habeme ja põskhabeme kammiga saate kujundada ideaalse, kuni 5 mm pikkuse habeme.
Muutke oma pardel kahe lihtsa sammu abil habemepiirliks: 1. tõstke raseerimispea pardlist välja; 2. kinnitage klõpsuga habemepiirel.
Lihtsalt eemaldage kamm, et kasutada täppispiirlit 0,5 mm habemetüüka seadistusega.
2.4
5-st
7
Auhinnad
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej