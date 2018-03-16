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Tootmine lõpetatud

SmartClickhabemepiirli tarvik

RQ111/50

2.4

| (7) Auhinnad

Olge stiilne

Kinniklõpsatav habemepiirel täiendab teie SensoTouchi või arciteci pardlit, et saaksite kujundada endale soovitud stiili.

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Olge stiilne

  • SmartClick tarvik

  • 5 pikkuseseadet

Habeme ja põskhabeme kamm 5 pikkuseseadega

Habeme ja põskhabeme kamm 5 pikkuseseadega

Habeme ja põskhabeme kammiga saate kujundada ideaalse, kuni 5 mm pikkuse habeme.

Kinnitub klõpsuga hõlpsalt pardli külge ja selle küljest lahti

Kinnitub klõpsuga hõlpsalt pardli külge ja selle küljest lahti

Muutke oma pardel kahe lihtsa sammu abil habemepiirliks: 1. tõstke raseerimispea pardlist välja; 2. kinnitage klõpsuga habemepiirel.

Täppispiirel, et kujundada oma stiili peenemaid detaile

Täppispiirel, et kujundada oma stiili peenemaid detaile

Lihtsalt eemaldage kamm, et kasutada täppispiirlit 0,5 mm habemetüüka seadistusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

2.4

5-st

7

Auhinnad

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

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See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.