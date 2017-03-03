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Parim raseerimiskogemus
Philipsi tipp-pardel SensoTouch 3D RQ1295CC pakub teile parimat raseerimiskogemust. GyroFlex 3D süsteem järgib teie näo kumerusi ja eemaldab UltraTracki otsakute abil iga karva vaid mõne tõmbega.
UltraTrack ja GyroFlex 3D
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Süsteem Jet Clean
Meie Jet Clean+ süsteem puhastab ja õlitab terasid ning laeb akut pärast iga kasutuskorda. Võimalik on valida kolme puhastusseade vahel: automaatne puhastus tavakasutuseks, ökopuhastus, mis kulutab 40% vähem energiat, ja intensiivne puhastus eriti põhjalikuks puhastuseks.
Pardli GyroFlex 3D kumerusi järgivad pead kohanduvad sujuvalt iga näokumerusega, vähendades survet ja nahaärritust.
Nahalähedase ja nahka vähem ärritava raseerimistulemuse jaoks on raseerimispeadel kolm raseerimisrada: pilud tavaliste karvade jaoks, kanalid pikkade ja naha ligi hoidvate karvade jaoks ning avad lühikese habemetüüka jaoks näol.
4.7
5-st
19
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Mariusz42
03/03/2017
Polska
Rewelacyjna maszynka : )
Zdecydowanie lepsza od najwyższego modelu Brauna jaki miałem wcześniej !!! Polecam
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See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Robert242apple
20/05/2015
Polska
Maszynka jest bardzo dobrej jakości!
Spelnia moje oczekiwania w 100% dokładnie goli na gładko. Jest bardzo cicha, i ten czar dotyku zniewala od pierwszego razu :-)
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
andrewtusi
03/05/2015
Polska
Jest najlepsza
Używałem do tej pory kilka firmowych maszynek elektrycznych innych producentów ale tą naprawdę jest fajnie się golić i moim zdaniem ta goli najdokładniej i najprzyjemniej. Gdyby może była trochę tańsza.....
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See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.