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Tootmine lõpetatud

lõikepead

RQ12/50

3

| (12) Auhinnad

Raseerige naha lähedalt

Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.

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Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

Raseerige naha lähedalt

  • UltraTrack

  • Varupea

Philips GyroFlex 3D süsteem kohandub sujuvalt iga kumerusega

Philips GyroFlex 3D süsteem kohandub sujuvalt iga kumerusega

Pardli GyroFlex 3D kumerusi järgivad pead kohanduvad sujuvalt iga näokumerusega, vähendades survet ja nahaärritust.

UltraTracki raseerimispead haaravad kinni igast karvast vaid mõne tõmbega

UltraTracki raseerimispead haaravad kinni igast karvast vaid mõne tõmbega

Nahalähedase ja nahka vähem ärritava raseerimistulemuse jaoks on raseerimispeadel kolm raseerimisrada: pilud tavaliste karvade jaoks, kanalid pikkade ja naha ligi hoidvate karvade jaoks ning avad lühikese habemetüüka jaoks näol.

Pardlid funktsiooniga Super Lift & Cut Action

Pardlid funktsiooniga Super Lift & Cut Action

Philipsi pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

12

Auhinnad

4

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/70 Бритвений блок

06/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок

Kasutamise kuupäev 2020-09-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele RQ12/60 Бръснещ блок

Kasutamise kuupäev 2020-09-06

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