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SA3CNT16K/12
Lõputult rakendusi ja mänge teie käeulatuses
GoGear Connect on ideaalne meelelahutusseade teel olles. Võite alla laadida lõputult Androidi rakendusi ja mänge. Tänu tehnoloogiatele FullSound ja Surround for Movies saate nautida rikkalikku muusikat heliisolatsiooniga kõrvaklappidest või võimsa sisseehitatud kõlari kaudu.
Connect 3
16 GB*
Nautige Android Marketis saadaolevaid suurepäraseid rakendusi. Wi-Fi kaudu Android Marketiga ühenduse loomiseks klõpsake lihtsalt GoGearis oleval ikoonil ja otsige usaldatud arendajate avaldatud rakendusi. Võite tasuta või väikese tasu eest laadida alla mänge, töövahendeid, e-raamatuid või rakendusi GoGeari kohandamiseks. Selge ja lihtsasti kasutava kasutajaliidese kaudu saate intuitiivselt rakendusi sirvida, sortides neid hinnangu, kategooria või populaarsuse alusel. Laadige rakendused alla otse oma GoGeari ja nautige neid kohe. GoGear teeb elu teel olles põnevaks.
Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutusteta, CD tasemel helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.
Ruumiline heli filmide esitamiseks on keerukas helitehnoloogia, mis analüüsib filmi või video iga heliallikat, et luua loomulik helilava, mille elemendid on eraldatud ja täpselt ruumiliselt paigaldatud. Töödeldud helielemendid suunatakse seejärel otse kõrvaklappidesse. Ruumiline heli loob filmide vaatamisel loomuliku heliruumi vastavalt filmi heliribale. Selle tulemusena asub kuulaja otse tegevuse keskel, nautides kaasahaaravat heli – just nii, nagu filmi helirežissöör soovis.
Arvustused
Salvestatavate muusikapalade arv on arvutatud 4-minutilise, 64 kbps WMA- või 128 kbps MP3-kodeeringuga faili alusel.
Tegelik edastuskiirus võib operatsioonisüsteemist ja tarkvara seadistustest sõltuvalt erineda.
1 GB = 1 miljard baiti; saadaolev salvestusruum on väiksem.
Philipsilt