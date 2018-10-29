Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutusteta, CD tasemel helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.