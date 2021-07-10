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Tootmine lõpetatud
Jahmatavalt võimsad rütmid, hämmastav valgus
Seadke end valmis ja päästke rütmid valla! Philipsi ShoqBox SB300 saadab kahe bassiradiaatori kaudu välja plahvatuslikke, jõulisi bassihelisid. Võimendage tekkivat energiat valgusega, mis liigub rütmidega samas taktis. Tugev, põrutus- ja veekindel - pidu saab pidada igal pool!
Bluetooth®
Vee- ja löögikindel
Värvilised tuled
Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.
Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate rütmide ja eredate tulede jõudu. Muusika rütmis vilkuvad värvilised tuled äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue mõõtme. Või kui sooviksite hoopis pimedas tantsida, siis ka see on võimalik - lihtsalt vajutage lülitit ja tuled kustuvad.
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.
4.9
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Positiivsed omadused
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Negatiivsed omadused
Przydałoby się radio FM
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2021-06-10
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2021-06-10
Jerzydian
27/05/2018
Polska
Mały wymiarami ale mocny
1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Maxiss
28/12/2017
Polska
Bardzo dobra jakość dżwięku !
Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy