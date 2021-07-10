Lööge kõik särama! Värvilised tuled säravad rütmiga ühes taktis

Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate rütmide ja eredate tulede jõudu. Muusika rütmis vilkuvad värvilised tuled äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue mõõtme. Või kui sooviksite hoopis pimedas tantsida, siis ka see on võimalik - lihtsalt vajutage lülitit ja tuled kustuvad.