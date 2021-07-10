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Tootmine lõpetatud

ShoqBoxjuhtmeta kaasaskantav kõlar

SB300B/00

4.9

| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Jahmatavalt võimsad rütmid, hämmastav valgus

Seadke end valmis ja päästke rütmid valla! Philipsi ShoqBox SB300 saadab kahe bassiradiaatori kaudu välja plahvatuslikke, jõulisi bassihelisid. Võimendage tekkivat energiat valgusega, mis liigub rütmidega samas taktis. Tugev, põrutus- ja veekindel - pidu saab pidada igal pool!

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Jahmatavalt võimsad rütmid, hämmastav valgus

  • Bluetooth®

  • Vee- ja löögikindel

  • Värvilised tuled

Sisseehitatud laetav aku hoiab peo täies hoos

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

Lööge kõik särama! Värvilised tuled säravad rütmiga ühes taktis

Lööge kõik särama! Värvilised tuled säravad rütmiga ühes taktis

Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate rütmide ja eredate tulede jõudu. Muusika rütmis vilkuvad värvilised tuled äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue mõõtme. Või kui sooviksite hoopis pimedas tantsida, siis ka see on võimalik - lihtsalt vajutage lülitit ja tuled kustuvad.

Sisseehitatud mikrofon vabakäekõnede jaoks

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Positiivsed omadused

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Negatiivsed omadused

Przydałoby się radio FM

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2021-06-10

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2021-06-10

27/05/2018

Polska

Polska

Mały wymiarami ale mocny

1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

28/12/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dżwięku !

Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.