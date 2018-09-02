TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu meie uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.

21

p

Päevad

09

t

Tunnid

:

10

m

Minutid

:

08

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto
  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto

Tootmine lõpetatud

VisaPure EssentialNäopuhastusseade

SC5275/10

4.8

| (219) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Puhas, pehme ja särav nahk

Philips VisaPure Essentialis on kasutatud uut näopuhastustehnoloogiat, mis viib teie igapäevased nahahooldusharjumused uuele tasemele ilma erilise vaevata. Õrn viis teie naha puhtaks, pehmeks ja säravaks jätmiseks.

Kuva kõik eelised

10 korda puhtam *

Puhas, pehme ja särav nahk

  • DualMotion'i tehnoloogia

  • Puhastamine

  • 2 puhastusharja pead, kott

  • 2 võimsusseadet

10 korda tõhusam puhastamine, et nahk oleks puhas ja pehme

10 korda tõhusam puhastamine, et nahk oleks puhas ja pehme

Philips VisaPure Essentialis on kasutatud uut tehnoloogiat, mis viib teie igapäevased puhastusharjumused uuele tasemele ilma erilise vaevata. Õrn viis teie naha puhtaks, pehmeks ja säravaks jätmiseks.

Ainulaadne kombinatsioon pöörlemisest ja vibreerimisest

Ainulaadne kombinatsioon pöörlemisest ja vibreerimisest

Hari pöörleb ja vibreerib. Vertikaalne pulseeriv liikumine vabastab õrnalt nahapinnal olevad jäägid nagu mustus, surnud naharakud ja meigijäägid. Pöörlev liikumine eemaldab mustuse ja jätab alles sügavpuhastatud nahapinna. Harjaste koordineeritud liikumine tagab põhjaliku ja mugava puhastustulemuse.

Ühe minuti programm (taimer) kogu näo jaoks

Ühe minuti programm (taimer) kogu näo jaoks

Näo saab jagada erinevateks tsoonideks. Nutikas nahatsoonide taimer annab teile väikse pausiga märku, kui on aeg liikuda järgmise tsooni juurde. Kui kogu programm on läbitud, seiskub seade automaatselt. Puhastusprogrammi kestus on 1 minut.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

219

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

02/09/2018

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

13/12/2017

Latvija

Latvija

Lieliska sejas attīrīšanas ierīce

Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

04/09/2015

Latvija

Latvija

Lieliska ādas attīrīšana

Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 10 korda tõhusam kui käsitsi puhastamine, ent sama õrn. Võrreldes meigi käsitsi eemaldamisega.