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21
p
Päevad
09
t
Tunnid
10
m
Minutid
08
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Puhas, pehme ja särav nahk
Philips VisaPure Essentialis on kasutatud uut näopuhastustehnoloogiat, mis viib teie igapäevased nahahooldusharjumused uuele tasemele ilma erilise vaevata. Õrn viis teie naha puhtaks, pehmeks ja säravaks jätmiseks.
DualMotion'i tehnoloogia
Puhastamine
2 puhastusharja pead, kott
2 võimsusseadet
Philips VisaPure Essentialis on kasutatud uut tehnoloogiat, mis viib teie igapäevased puhastusharjumused uuele tasemele ilma erilise vaevata. Õrn viis teie naha puhtaks, pehmeks ja säravaks jätmiseks.
Hari pöörleb ja vibreerib. Vertikaalne pulseeriv liikumine vabastab õrnalt nahapinnal olevad jäägid nagu mustus, surnud naharakud ja meigijäägid. Pöörlev liikumine eemaldab mustuse ja jätab alles sügavpuhastatud nahapinna. Harjaste koordineeritud liikumine tagab põhjaliku ja mugava puhastustulemuse.
Näo saab jagada erinevateks tsoonideks. Nutikas nahatsoonide taimer annab teile väikse pausiga märku, kui on aeg liikuda järgmise tsooni juurde. Kui kogu programm on läbitud, seiskub seade automaatselt. Puhastusprogrammi kestus on 1 minut.
4.8
5-st
219
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
SantaBaum
02/09/2018
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
eliinaj
13/12/2017
Latvija
Lieliska sejas attīrīšanas ierīce
Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
Vivita
04/09/2015
Latvija
Lieliska ādas attīrīšana
Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce
10 korda tõhusam kui käsitsi puhastamine, ent sama õrn. Võrreldes meigi käsitsi eemaldamisega.