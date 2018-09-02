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Tootmine lõpetatud

VisaPure EssentialNäopuhastusseade

SC5278/13

4.8

| (219) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Tõhus ja õrn puhastamine probleemsele nahale

VisaPure Anti-Blemish hoolitseb naha eest kahel kahjustuste tekkimisele eelneval etapil ja teeb seda tõhusamalt kui käsitsi puhastamisel: vähendatakse naha rasust ja eemaldatakse surnud naharakud, mis võivad poorid ummistada.

Kuva kõik eelised

Parem rasu eemaldamine kui käsitsi puhastamisel

Tõhus ja õrn puhastamine probleemsele nahale

  • DualMotion'i tehnoloogia

  • Puhastamine

  • Anti Blemish harjapead, 2 tk

  • 2 võimsusseadet

Õhukesed ja pikad harjased, et puhastada poore paremini kui käsitsi

Õhukesed ja pikad harjased, et puhastada poore paremini kui käsitsi

VisaPure Anti-Blemish harjapeadel on õhukesed ja pikad harjased, mis jõuavad poorideni paremini, et vähendada rasu ja eemaldada surnud naharakud, mis hakkaksid muidu poore ummistama.

Nailonharjased, mis imavad vähe vett

Anti-Blemish harja väljatöötamisel soovisime piirata halbade bakterite mõju. Nii tegimegi koostööd tunnustatud dermatoloogide ja spetsialistidega ning töötasime välja harja, mis imab väga vähe vett - see tähendab seda, et hari kuivab kiiresti ega lase seeläbi bakteritel levida.

Piisavalt õrn kergesti kahjustuva naha jaoks

Piisavalt õrn kergesti kahjustuva naha jaoks

Anti-Blemish harja arendusfaasis osalesid mitmed arstid ja dermatoloogid, et tagada kergesti kahjustuva naha vajaduste täielik arvesse võtmine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

219

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

02/09/2018

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.

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13/12/2017

Latvija

Latvija

Lieliska sejas attīrīšanas ierīce

Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.

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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce

04/09/2015

Latvija

Latvija

Lieliska ādas attīrīšana

Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.