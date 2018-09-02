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Päevad
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Sekundid
Tootmine lõpetatud
Tõhus ja õrn puhastamine probleemsele nahale
VisaPure Anti-Blemish hoolitseb naha eest kahel kahjustuste tekkimisele eelneval etapil ja teeb seda tõhusamalt kui käsitsi puhastamisel: vähendatakse naha rasust ja eemaldatakse surnud naharakud, mis võivad poorid ummistada.
DualMotion'i tehnoloogia
Puhastamine
Anti Blemish harjapead, 2 tk
2 võimsusseadet
VisaPure Anti-Blemish harjapeadel on õhukesed ja pikad harjased, mis jõuavad poorideni paremini, et vähendada rasu ja eemaldada surnud naharakud, mis hakkaksid muidu poore ummistama.
Anti-Blemish harja väljatöötamisel soovisime piirata halbade bakterite mõju. Nii tegimegi koostööd tunnustatud dermatoloogide ja spetsialistidega ning töötasime välja harja, mis imab väga vähe vett - see tähendab seda, et hari kuivab kiiresti ega lase seeläbi bakteritel levida.
Anti-Blemish harja arendusfaasis osalesid mitmed arstid ja dermatoloogid, et tagada kergesti kahjustuva naha vajaduste täielik arvesse võtmine.
4.8
5-st
219
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
SantaBaum
02/09/2018
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts sejas tīrīšanai. Ātrii un ērti nomazgā kosmētiku un attīra poras. Lietoju nedēļu un jau tagad jūtu kā izmainījusies sejas āda.
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/14 Sejas tīrīšanas ierīce
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eliinaj
13/12/2017
Latvija
Lieliska sejas attīrīšanas ierīce
Jau pēc pirmās lietošanas reizes var sajust, ka āda ir labi attīrīta, gluda un maiga.
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Vivita
04/09/2015
Latvija
Lieliska ādas attīrīšana
Lielisks līdzeklis efektīvai ādas attīrīšanai. Pēc tīrīšanas āda šķiet svaiga, gluda un tai ir veselīgs ādas tonis. Vērtīgs ir iestrādātais taimeris un parocīgais dizains. Lietoju VisaPure reizi dienā un varu teikt, ka ar piemērotu tīrīšanas līdzekli, tas tiešām dod vēlamo efektu.
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See arvustus tehti tootele VisaPure Essential SC5275/10 Sejas tīrīšanas ierīce