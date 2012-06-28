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32
p
Päevad
07
t
Tunnid
59
m
Minutid
58
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Lihtsalt kuulake oma last
Kindlustab turvalise vastuvõtu majas ja selle ümber ning minimaalse interferentsi kõigi muude seadmetega.
Minimaalne interferents teistelt monitoridelt.
Võimaldab reguleerida helitugevuse taset, et saaksite kuulda iga viginat, koogamist ja luksatust
Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat