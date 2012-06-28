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Tootmine lõpetatud

Philips AventAnaloog-beebimonitor

SCD481/00

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Lihtsalt kuulake oma last

Kindlustab turvalise vastuvõtu majas ja selle ümber ning minimaalse interferentsi kõigi muude seadmetega.

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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kuni 200 m raadius

Lihtsalt kuulake oma last

Minimaalne interferents teistelt monitoridelt

Minimaalne interferents teistelt monitoridelt.

Valige oma ümbrusele sobivaim helitase

Valige oma ümbrusele sobivaim helitase

Võimaldab reguleerida helitugevuse taset, et saaksite kuulda iga viginat, koogamist ja luksatust

Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse

Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse

Rihmaklamber tagab käed-vabad mugavuse ja liikuvuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

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