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  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine

Tootmine lõpetatud

Philips AventPehmed tilad

SCF252

4.7
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Tilgavaba joomine
Philips Aventi pehmed tilad on mõeldud õrnadele igemetele ja sobivad ideaalselt esimeseks sammuks üleminekul rinna- või pudelitoidult tassist joomisele. Neil on taotlemisel patendiga lekkekindel klapp, mis hõlbustab tilgavaba tilaga tasside asendamist.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Tilgavaba joomine

  • Tilgavaba joomine

  • 6k+

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

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Kallutatud tila vajab vähem peakallutamist

Kallutatud tila vajab vähem peakallutamist

Kallutatud tila lihtsustab esimeste lonksude võtmist, pead liigselt taha kallutamata.

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

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See arvustus tehti tootele SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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