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Tootmine lõpetatud
SCF257/00
Valmistuge rinnaga toitmiseks
Philips Aventi rinnaga toitmise põhivahendite komplekt aitab rinnaga toitmise esimestel päevadel.
Rindade hooldus
Hoiab teid päeval kuivana ja mugavalt.
Kujundatud spetsiaalselt eriti suureks imavuse ja mugavuse tagamiseks kogu ööks.
Soe kasutus rinnapiimavoo stimuleerimiseks - Külm kasutus rahustamiseks ning leevenduseks - Komplekti kuuluvad täiendavaks mugavuseks eriti pehmed varrukad
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