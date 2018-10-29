TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Üksiktootefoto
  • Toote esikülje foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Üksiktootefoto
  • Toote esikülje foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto

Tootmine lõpetatud

Philips AventRinnaga toitmise põhivahendite hoolduskomplekt

SCF257/00

Valmistuge rinnaga toitmiseks

Philips Aventi rinnaga toitmise põhivahendite komplekt aitab rinnaga toitmise esimestel päevadel.

Kuva kõik eelised
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

emad soovitavad1

Aventi rinnaga toitmise komplekt

Valmistuge rinnaga toitmiseks

  • Rindade hooldus

12x rinnapatja päevaseks kasutamiseks

12x rinnapatja päevaseks kasutamiseks

Hoiab teid päeval kuivana ja mugavalt.

6x rinnapatja öiseks kasutamiseks

Kujundatud spetsiaalselt eriti suureks imavuse ja mugavuse tagamiseks kogu ööks.

2x termogeeli patja mõlemapoolseks kasutuseks

Soe kasutus rinnapiimavoo stimuleerimiseks - Külm kasutus rahustamiseks ning leevenduseks - Komplekti kuuluvad täiendavaks mugavuseks eriti pehmed varrukad

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 