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Tunnid
44
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Minutid
58
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.
Maailmas emade poolt enim soovitatud kaubamärk¹
Rinnapiim
Tasside hõlbus sildistamine aitab teil hoida silma peal kuupäevadel ja sisul
Kasutage sama tassi abil väljutamiseks ja toitmiseks adapterit.
Philips Aventi tasse võib hoida külmikus või külmutis ja pesta nõudepesumasinas
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer