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Tootmine lõpetatud

Philips Avent VIAAventi toitmissüsteem

SCF610/05

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.

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Tass piima säilitamiseks

Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

  • Rinnapiim

Hõlbus korraldada

Hõlbus korraldada

Tasside hõlbus sildistamine aitab teil hoida silma peal kuupäevadel ja sisul

Sobib kõigile Philips Aventi rinnapumpadele ja luttidele

Kasutage sama tassi abil väljutamiseks ja toitmiseks adapterit.

Kasutamiseks külmikus/külmutis

Philips Aventi tasse võib hoida külmikus või külmutis ja pesta nõudepesumasinas

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
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2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

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See arvustus tehti tootele VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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