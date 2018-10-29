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Tootmine lõpetatud

Philips Avent VIAAventi täitmistassid

SCF616/05

Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.

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Maailmas emade poolt enim soovitatud kaubamärk¹

Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

  • 240 ml

Lekkekindel, keeratav süsteem

Lekkekindel, keeratav süsteem

Ohutuks hoiustamiseks ja transpordiks

Hoiustage oma beebi toitu

Hoiustage väärtuslikku rinnapiima või beebitoitu Philips Aventi rinnapiima hoiunõudes. Toitu saate hoida nii külmikus kui ka sügavkülmikus.

Võtke beebi toit endaga kaasa

Ideaalne kaasavõtmiseks. Saate hõlpsalt beebi toidu kaasa võtta, kui välja lähete

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.