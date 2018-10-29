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Liitu Philipsi uudiskirjaga ja osale loosimises ning võida Philips Avent käed-vabad elektriline rinnapump.
31
p
Päevad
12
t
Tunnid
16
m
Minutid
16
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
SCF616/05
Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.
Maailmas emade poolt enim soovitatud kaubamärk¹
240 ml
Ohutuks hoiustamiseks ja transpordiks
Hoiustage väärtuslikku rinnapiima või beebitoitu Philips Aventi rinnapiima hoiunõudes. Toitu saate hoida nii külmikus kui ka sügavkülmikus.
Ideaalne kaasavõtmiseks. Saate hõlpsalt beebi toidu kaasa võtta, kui välja lähete
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