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Tootmine lõpetatud

Philips AventVärske toidu hoiunõud

SCF876/02

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Värske toidu hõlpsaks hoiustamiseks

Loodud Philips Aventi neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja juurde, et saaksite tervislikke beebitoite hõlpsasti jaotada, hoiustada, sulatada või üles soojendada.

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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Värske toidu hõlpsaks hoiustamiseks

  • 2 taaskasutatavat hoiunõud

  • Tervisliku beebitoidu valmistajale

Eelvalmistatud einete hõlpsaks sulatamiseks või soojendamiseks

Eelvalmistatud einete hõlpsaks sulatamiseks või soojendamiseks

Loodud Philips Aventi neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja juurde, et saaksite eelvalmistatud eineid hõlpsasti sulatada või üles soojendada.

Hoiustage kasvavale väikelapsele sobiva suurusega portsjonid

Hoiustage kasvavale väikelapsele sobiva suurusega portsjonid

Hoiustage kasvavale väikelapsele sobiva suurusega portsjonid.

Tihendiga kaaned säilitavad maitseid ja värskust

Tihendiga kaaned säilitavad maitseid ja värskust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények

Kasutamise kuupäev 2020-01-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények

Kasutamise kuupäev 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények

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