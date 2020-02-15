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30
p
Päevad
05
t
Tunnid
35
m
Minutid
25
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Värske toidu hõlpsaks hoiustamiseks
Loodud Philips Aventi neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja juurde, et saaksite tervislikke beebitoite hõlpsasti jaotada, hoiustada, sulatada või üles soojendada.
2 taaskasutatavat hoiunõud
Tervisliku beebitoidu valmistajale
Loodud Philips Aventi neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja juurde, et saaksite eelvalmistatud eineid hõlpsasti sulatada või üles soojendada.
Hoiustage kasvavale väikelapsele sobiva suurusega portsjonid.
Tihendiga kaaned säilitavad maitseid ja värskust.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények
Kasutamise kuupäev 2020-01-15
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények
Kasutamise kuupäev 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF876/02 Avent Tároló edények
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.