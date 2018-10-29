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  • Väike ruum. Võimas pilt!
  • Väike ruum. Võimas pilt!

Screeneo UL5 SmartKodukinoprojektor

SCN355/INT

Väike ruum. Võimas pilt!

Paiknedes ainult mõne sentimeetri kaugusel seinast, kuvab Triple Laser Ultra Short Throw projektor Screeneo UL5 Smart täiskõrglahutusega pildi HDR10 ja REC2020 värvitäpsusega – kuni 120" ekraanil*. Eellaaditud rakendused. Kahesageduslik Wi-Fi ja Bluetooth.

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Väike ruum. Võimas pilt!

  • Ultra Short Throw, 100" ekraan

  • Täiskõrglahutus standardiga 108% REC2020

  • LuminOS-süsteem, sisseehitatud rakendused

  • Ülikompaktne

Stereokõlarite heli

Stereokõlarite heli

Täiusta oma vaatamiskogemust seadmega Screeneo UL5 Smart integreeritud kahe 3 W kõlariga. Kõlarid esitavad tasakaalustatud heli ning loovad pildile väärilist heli lisades täiusliku elamuse. Soovid võimsamat heli? Ühenda lihtsalt väline Bluetooth-kõlar seadmega Screeneo UL5 Smart!

LuminOS-i süsteemid ja rakendused

LuminOS-i süsteemid ja rakendused

Sukeldu piiritusse meelelahutussfääri seadmega Screeneo UL5 Smart, mida toetab meie uudne Androidi-põhine süsteem LuminOS. Võta seade karbist välja ja asu kohe nautima, sest seadmesse on juba laaditud sinu lemmikrakendused – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ jne! Multimeediumide elamuslik maailm on vaid käeulatuses – seadmega Screeneo UL5 Smart on kõik mugav ja lihtne.

Mitmekülgne ühenduvus

Mitmekülgne ühenduvus

Screeneo UL5 Smart pakub mitmekülgset ühenduvust. HDMI 2.1, USB A ja USB-C-portide abil saad ülimalt mugavalt ühendada näiteks mängukonsoole, Apple TV-d või satelliitvastuvõtjaid. USB A toiteporti saad hõlpsalt ühendada Amazon Fire Sticki. USB-C-port varustab projektorit toitega ning selle kaudu saad ühendada sülearvuteid, nutitelefone või tahvelarvuteid. Tänu oma kõikehõlmavale ühenduvusele tagab Screeneo UL5 Smart sujuva meelelahutuse.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Värvi heledus (värviline valgusväljund) ja valge heledus (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

  2. Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

  3. RAKENDUSED: Vajalik internetiühendus. Rakenduda võivad andmeside- ja tellimustasud. Rakendused ja kasutajaliides võivad ilma eelneva teatamiseta muutuda. Enne kasutamist on vajalik tingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustumine. Mõned teenused on vaatamiseks saadaval pärast registreerimist ja tellimist.