LuminOS-i süsteemid ja rakendused

Sukeldu piiritusse meelelahutussfääri seadmega Screeneo UL5 Smart, mida toetab meie uudne Androidi-põhine süsteem LuminOS. Võta seade karbist välja ja asu kohe nautima, sest seadmesse on juba laaditud sinu lemmikrakendused – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ jne! Multimeediumide elamuslik maailm on vaid käeulatuses – seadmega Screeneo UL5 Smart on kõik mugav ja lihtne.