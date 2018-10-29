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SCN355/INT
Väike ruum. Võimas pilt!
Paiknedes ainult mõne sentimeetri kaugusel seinast, kuvab Triple Laser Ultra Short Throw projektor Screeneo UL5 Smart täiskõrglahutusega pildi HDR10 ja REC2020 värvitäpsusega – kuni 120" ekraanil*. Eellaaditud rakendused. Kahesageduslik Wi-Fi ja Bluetooth.
Ultra Short Throw, 100" ekraan
Täiskõrglahutus standardiga 108% REC2020
LuminOS-süsteem, sisseehitatud rakendused
Ülikompaktne
Täiusta oma vaatamiskogemust seadmega Screeneo UL5 Smart integreeritud kahe 3 W kõlariga. Kõlarid esitavad tasakaalustatud heli ning loovad pildile väärilist heli lisades täiusliku elamuse. Soovid võimsamat heli? Ühenda lihtsalt väline Bluetooth-kõlar seadmega Screeneo UL5 Smart!
Sukeldu piiritusse meelelahutussfääri seadmega Screeneo UL5 Smart, mida toetab meie uudne Androidi-põhine süsteem LuminOS. Võta seade karbist välja ja asu kohe nautima, sest seadmesse on juba laaditud sinu lemmikrakendused – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ jne! Multimeediumide elamuslik maailm on vaid käeulatuses – seadmega Screeneo UL5 Smart on kõik mugav ja lihtne.
Screeneo UL5 Smart pakub mitmekülgset ühenduvust. HDMI 2.1, USB A ja USB-C-portide abil saad ülimalt mugavalt ühendada näiteks mängukonsoole, Apple TV-d või satelliitvastuvõtjaid. USB A toiteporti saad hõlpsalt ühendada Amazon Fire Sticki. USB-C-port varustab projektorit toitega ning selle kaudu saad ühendada sülearvuteid, nutitelefone või tahvelarvuteid. Tänu oma kõikehõlmavale ühenduvusele tagab Screeneo UL5 Smart sujuva meelelahutuse.
Arvustused
Värvi heledus (värviline valgusväljund) ja valge heledus (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.
Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
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