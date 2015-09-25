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Tootmine lõpetatud

Müraeemaldusega kõrvaklapid

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Rohkem heli, vähem müra

Uuenduslik aktiivne ActiveShield™-i mürakõrvaldustehnoloogia aitab muusikasse süveneda. Survet vähendavad padjandid tagavad pikaajalise mugavuse ja kompaktne kokkuklapitav kuju sobib ideaalselt kaasaskandmiseks ja lihtsaks hoiustamiseks.

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võimas bass

Rohkem heli, vähem müra

  • 32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa

  • Kõrvale asetuvad

  • Kompaktne kokkupandav disain

ActiveShield™-i müraeemaldus vähendab müra kuni 97%

ActiveShield™-i müraeemaldus vähendab müra kuni 97%

ActiveShield™-i müraeemaldus kasutab madalsageduste summutamiseks kahte tahapoole suunatud mikrofoni. Need tuvastavad ümbritseva müra ja pööravad helilaine vastupidiseks, nullides sisuliselt müra ja muutes taustamüra vaikuseks.

Õhuke ja kompaktne kokkupandav disain tagab lihtsa kaasaskantavuse

Õhuke ja kompaktne kokkupandav disain tagab lihtsa kaasaskantavuse

Õhuke ja kompaktne kokkupandav disain tagab liikvel olles lihtsa kaasaskantavuse.

Suletud tagaosaga disain kõrvaldab isolatsiooni abil müra

Suletud tagaosaga disain kõrvaldab isolatsiooni abil müra

Häälestatud 32 mm neodüümelemendid koos suletud tagaosa akustilise disaini ja kõrvale asetuva klapiga tagavad suurepärase ja muljetavaldavalt täpse heli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

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See arvustus tehti tootele SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.