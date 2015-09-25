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Tootmine lõpetatud
SHL3850NC/00
Rohkem heli, vähem müra
Uuenduslik aktiivne ActiveShield™-i mürakõrvaldustehnoloogia aitab muusikasse süveneda. Survet vähendavad padjandid tagavad pikaajalise mugavuse ja kompaktne kokkuklapitav kuju sobib ideaalselt kaasaskandmiseks ja lihtsaks hoiustamiseks.
32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa
Kõrvale asetuvad
Kompaktne kokkupandav disain
ActiveShield™-i müraeemaldus kasutab madalsageduste summutamiseks kahte tahapoole suunatud mikrofoni. Need tuvastavad ümbritseva müra ja pööravad helilaine vastupidiseks, nullides sisuliselt müra ja muutes taustamüra vaikuseks.
Õhuke ja kompaktne kokkupandav disain tagab liikvel olles lihtsa kaasaskantavuse.
Häälestatud 32 mm neodüümelemendid koos suletud tagaosa akustilise disaini ja kõrvale asetuva klapiga tagavad suurepärase ja muljetavaldavalt täpse heli.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
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See arvustus tehti tootele SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
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See arvustus tehti tootele SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
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See arvustus tehti tootele SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
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See arvustus tehti tootele SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów